von Doris Eichkorn

Eine neue Möglichkeit, die Gemeinde Mühlingen auf vieles aufmerksam zu machen, gibt es seit nun gut zwei Wochen. Bürgermeister Thorsten Scigliano wies hierauf in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates hin. Defekte Leuchten, wild abgeladener Müll, der kaputte Streugutkasten und vieles mehr könne nun bequem bereits von unterwegs mit dem Smartphone so an die Verwaltung gesendet werden. Die Mailadresse für Fotos und Meldungen, die dann direkt auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters landen, lautet: sos@muehlingen.de. Man wolle so schnell und unbürokratisch für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde sorgen.