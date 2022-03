von Doris Eichkorn

Bei den Kindertagesstätten in Mühlingen stehen aktuell teils kleinere und teils größere Veränderungen an. Dies gab Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano im Rahmen der jüngsten Ratssitzung bekannt.

Beim Kindergarten Regenbogen in Zoznegg werde das Außengelände vergrößert. Das war schon lange ein von Erzieherinnen und Eltern angeführter Wunsch. Außerdem soll der Eingangsbereich ansprechender gestaltet werden. Hierzu wird der Zaun vor dem Eingangsbereich versetzt und die Mülltonnen werden ebenfalls einen optisch gewinnenderen Platz einnehmen, so Scigliano.

Bald Platz für mehr Kinder

Auch in Mühlingen stehen Veränderungen an, auf die sich nicht nur die Erzieherinnen freuen dürften. Eine weitere Kleingruppe mit zwölf Kindern könne in den bestehenden Räumlichkeiten untergebracht werden.

Dies wurde durch eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) erreicht. Er ist für die Belegung einer solchen Kinderbetreuungseinrichtung und letztlich auch für die Genehmigung von Gruppen zuständig.

Über weitere Gruppe freuen sich nicht nur die Eltern

Anika Hehle, die Leiterin des Mühlinger Kindergartens Wunderland, berichtet davon, dass nicht nur die Eltern sich hierüber freuen. „Die Kinder, die in der bisher einzigen Gruppe im Obergeschoss sind, freuen sich bereits riesig, bald nicht mehr alleine zu sein“, so Hehle.

Das Raumkonzept steht und auch einen Namen hat die Gruppe schon. Sie soll in Anlehnung an die Farbpalette zur „Grünen Gruppe“ werden. Ein grüner Streifen im Bodenbelag sowie ein grüner Teppich unter dem Sofa spiegeln den Gruppennamen ebenso wieder, wie die Tischdecke auf dem Tisch.

Stockach Tierische Rettungsaktion: Stockacher Feuerwehr befreit Hund aus Kanalrohr Das könnte Sie auch interessieren

Hehle ist gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Brigitta Rokweiler gerade dabei, die ersten Spielsachen, wie Puppenkleider und Puzzles, auszupacken und in die Schränke einzuräumen. „Aktuell hat ja vieles lange Lieferzeiten, das bemerkt man auch im normalen Alltag“, führt Hehle an. Sie ist dennoch überzeugt, dass man mit der neuen Gruppe in den kommenden Monaten starten könne.