Die Idee ein Reparatur-Café in der Gemeinde Mühlingen zu etablieren, scheint den Bürgern der Gemeinde zu gefallen. Bei einem ersten Informationsabend über den Sinn und die eventuelle Vorgehensweise bis hin zu einer möglichen Gründung fanden sich 20 Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts ein. Man habe mit Flyern versucht für die Idee zu werden, dies sei offensichtlich geglückt freute sich der Hauptinitiator der Idee, Wolfgang Haugg, welcher nicht nur die Idee, sondern auch seine Person den anwesenden interessiert lauschenden Personen näher vorstellte.

Eine gut ausgebildete Person, welche Geselligkeit ebenso zu lieben scheint, wie die Herausforderung unlösbare Defekte aufzudecken und zu reparieren, präsentierte ein großes Aktionsfeld. Von der Armbanduhr bis zum Kaffeevollautomat, Staubsauger, dem heiß geliebten Küchenradio oder dem Fahrrad, so Wolfgang Hauggs kurzer Rundumschlag, könne man vielleicht, sollten sich genügend Unterstützer finden, schon im Spätherbst des Jahres in den Räumen des ehemaligen Gallmannsweiler Rathauses reparieren und reparieren lassen.

Viele Fragen hatten die Besucher. Zum Beispiel: Wo kommt das Geld für die notwendigen Ersatzteile für die Reparatur eines Gerätes her, wenn das Café nicht kommerziell betrieben wird? Hierzu werde man die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen oder Spenden unbedingt benötigen, so Wolfang Haugg. Er wies darauf hin, dass es in Markdorf und Salem bereits zwei sehr erfolgreich betriebene Reparatur-Cafés gebe, mit deren Gründern er bereits seit längerer Zeit in Kontakt stehe, und auf deren Wissen und Erfahrungsschatz man zurückgreifen könne.

Man will den Weg aus dem Müllberg aktiv angehen, dies war bei diesem ersten Treffen stark zu spüren. Die Idee der Reparatur-Cafés ist aktueller denn je, denn die Europäische Union (EU) arbeitet derzeit daran, ein Recht auf Reparatur für die Kunden einzuführen. Offen ist nun noch die Form der Organisation, denn schließlich gilt es ein Dach über das Handeln der Akteure zu spannen und ihnen mit Versicherungsschutz und einer entsprechenden Struktur, wie einem Verein oder dem Anschluss an die Nachbarschaftshilfe, die Haftungsfrage abzunehmen. Hier stehe man bereits mit dem Mühlinger Bürgermeister Thorsten Scigliano und seinem Vorgänger im Amt, Bürgermeister Manfred Jüppner, in Kontakt.

Eine Frage beschäftigte Helmar Baumann, den früheren Ortsvorsteher Gallmannsweils, welcher den Bereich des Dorfplatzes nicht als Parkplatz betrachtete und die Frage nach ausreichend Parkmöglichkeiten für die Akteure aufwarf. Auch hier werde man versuchen, aufkommende Probleme gemeinschaftlich zu lösen, so der Tenor von Initiator Wolfgang Haugg, welchem in jedem Falle ein friedvolles Miteinander in allen Bereichen sehr am Herzen liegt. Weitere Besucher der Veranstaltung wiesen in diesem Zusammenhang auf den Bereich entlang der Kirchstraße hin, welcher auch von Gottesdienstbesuchern zum Parken ihrer Fahrzeuge genutzt werde.