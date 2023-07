Ein 19-Jähriger sei mit einem BMW auf der Stockacher Straße in Richtung Stockach unterwegs gewesen. In einer scharfen Rechtskurve sei der junge Fahrer mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei auf Höhe des Lugenwegs frontal mit einem entgegenkommenden VW T-Cross einer 60-Jährigen kollidiert. Durch den Zusammenstoß hätten sowohl der 19-Jährige, seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren, als auch die 60-Jährige und ihr 34 Jahre alter Beifahrer Verletzungen erlitten. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Um die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sei, hätten sich Abschleppdienste gekümmert. Der Schaden am BMW liege im Bereich von rund 15.000 Euro und den Schaden am VW schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.