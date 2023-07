Die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Mühlingen war kürzlich Thema im Rat. Bürgermeister Thorsten Scigliano berichtete, dass der bestehende Betriebsführungsvertrag mit dem bisher betrauten Unternehmen Netze BW zum 30. Juni ende. Der bisherige Preis sei nicht mehr zu halten gewesen und würde sich um knapp 50 Prozent pro Leuchtenpunkt erhöhen. Insgesamt bedeutet dies Ausgaben von 14.168 Euro statt wie bisher 7500 Euro.

Die Varianten Basic und Comfort standen zur Beratung. Die Verwaltung hatte gedanklich bereits die Comfort-Variante als ihren Favoriten auserkoren, der Gemeinderat jedoch fühlte dem Wunsch tiefgründig auf den Zahn. Rat Stefan Schilling wollte genauer wissen, was sich hinter dem Angebotspreis verbirgt. Zudem wollte er den Vergleich zwischen Basic- und Comfort-Variante in Zahlen sehen.

Insgesamt verfügt die Gemeinde Mühlingen aktuell über 506 Lichtpunkte, wie die Standorte der Straßenlaternen und der wenigen kabelgebundenen, älteren Leuchten über den Straßen genannt werden. Der Vertrag sehe eine zehnjährige Laufzeit zum abgeschlossenen Paketpreis vor, so Bürgermeister Thorsten Scigliano. Nach fünf Jahren sei ein Ausstieg möglich, ebenso eine Verlängerung um weitere fünf Jahre. Der Preis gelte für zehn Jahre und liege bei 28 Euro im Comfort-Paket. Die von Stefan Schilling angefragte Variante, in den Basic-Tarif für vorerst fünf Jahre einzusteigen, um eventuell nach fünf Jahren in den höheren Tarif zu wechseln, wäre aus Sicht des Bürgermeisters nicht seine favorisierte Version gewesen. Das Problem sehe er in den dann wegfallenden Reparaturfahrten und Revisionen der Leuchten, so Scigliano. Bisher funktioniere das System sehr reibungslos. Die Bürger melden defekte Leuchten über die E-Mail-Adresse sos@muehlingen.de und in einem mehrwöchigen Intervall melde sich dann die Netze BW, um den Termin für die Reparatur zu vereinbaren. Der Rat stimmt dem Vertrag zwar zu, bat aber noch um Klärung von Details.