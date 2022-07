von Doris Eichkorn

Eine schöne Tradition brachte den Kreisverband Konstanz des Gemeindetags zu einer Sitzung in die Gemeinde Mühlingen. Nach einer morgendlichen Sitzung der Bürgermeister mit dem Mühlinger Alt-Bürgermeister Manfred Jüppner als Ehrengast ging es zum Spielplatz in der Hauptstraße, wo eine Bürgermeister-Eiche für Jüppner gepflanzt wurde.

Gute Stimmung bei der gemeinsamen Aktion

„Es war eine spannende Tagesordnung“, so Jüppner, der am Mittag das Pflanzen des ihm zu Ehren gesetzten Baums mitverfolgte. Johannes Moser, Vorsitzender des Kreisverbands Konstanz, führte das Kommando bei der Pflanzung. Neue rote Schaufeln und ein Heer grüner Gießkannen warteten neben der Pflanzerde und zur Abdeckung der Baumscheibe auf die Bürgermeister.

Sofort wurde geflachst, dass solch ein Anlass doch immer zur Freude des Bauhofes für neue Schaufeln sorge, was Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano sofort ummünzte. Er verband seine Grußworte mit der im Mühlinger Bauhof auf Vorrat gelagerten Sitzgarnitur, welche sein Vorgänger im Amt einst „zu einem sehr günstigen Preis eingekauft und offensichtlich dort bereits vorausschauend eingelagert hatte“.

Thorsten Scigliano und sein Vorgänger Manfred Jüppner | Bild: Doris Eichkorn

Wieso fiel die Wahl auf diesen Platz?

Der Standort der neu gesetzten Jüppner-Eiche, nach der nun auch der Spielplatz in der Hauptstraße 1 in Mühlingen benannt wurde, wurde laut Thorsten Scigliano aus mehreren Gründen gewählt. Der Platz liege an einem gern genutzten Spazierweg, der hinauf zur Birkenhütte führt, und der vom Wohnhaus Jüppners einzusehen sei.

Neben Bürgermeistereiche und Sitzbänken habe man auch mit symbolischem Blick für Jüppners Hang zu Tiefbau und Bauarbeiten in seiner Amtszeit einen Bagger aufgestellt und für sein unermüdliches Schaffen und Sich-Mühen um die Gemeinde ein Wipptier für die Kinder.

Das Schild am Spielplatz und der Eiche. | Bild: Doris Eichkorn

Manfred Jüppner freute sich sehr, diesen Akt in kleiner Runde mit den Bürgermeistern zu erleben. „Die Zeit mit Euch war schön, und ich verfolge Euer Schaffen nun halt über den SÜDKURIER“, so Jüppner.