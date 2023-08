Hans Hönig vom Hönig-Hof aus Mühlingen feierte am Montag seinen 90. Geburtstag. Geboren wurde Hönig als zweitältestes von vier Kindern im Schloss Donaueschingen, da der Vater dort als Leiter der Landwirtschaftsschule arbeitete. Sein Vater war für ihn und seine Schüler ein strenger Visionär, lebte jedoch Landwirtschaft für die kommende Generation sichtbar vor, immer mutig Neues zu probieren. „So haben wir in Wälde in meiner Jugend schon Schweine in Hütten im Freiland gehalten“, erzählt Hans Hönig und deutet auf ein Schwarz-Weiß-Foto in einem Familienalbum.

Mit 18 Jahren zog es Hans Hönig selbst hinaus, um Visionen zu entwickeln. Er machte sich auf nach Kanada, wo er fünf Jahre lebte und arbeitete. Auf der Rückreise per Schiff fand er während der zweiwöchigen Schifffahrt seine große Liebe. „Als ich in Rotterdam das Schiff verließ, war für uns beide klar, wir wollen gemeinsam etwas aufbauen“, so seine Frau Jeanne.

Hönig suchte und fand einen Hof in Ursaul, welchen sie nach ihrer Heirat im Januar 1961, 37 Jahre als Team, wie es die Kinder gerne beschreiben, „von Null aufgebaut haben“, so seine Frau. Hier führte der Weg hin zu der Hühnerhaltung. „Hans suchte die Kunden, und ich fuhr die Eier aus“ so Jeanne Hönig. Auch ihre vier Kinder wuchsen in Ursaul auf. Inmitten von Arbeit und des vielschichtigen Engagements und Wirkens ihres Vaters. Er brachte sich für die Warengenossenschaft ein, gründete mit Mitstreitern den Maschinenring Stockach und war dessen Vorsitzender.

Hönig war immer bereit, sich und seine Zeit für den Gedanken einzubringen, als Gemeinschaft etwas zu erreichen oder anderen zu helfen. So übernahm er nicht nur in Winterspüren ein politisches Amt, sondern auch später im Stockacher Stadtrat, setzte sich für den Geflügelwirtschaftsverband ein oder im Aufsichtsrat der Volksbank Stockach. Zweimal war er Präsident der Stockacher Lions und von Anbeginn ist er Mitglied der Mühlinger Ukrainehilfe. Vor vier Jahren haben er und seine Frau noch eine Schule in Kenia gegründet.