Die Sänger des Kirchenchors Mühlingen sind froh und stolz, dass Gertud Romahn mit ihren 84 Lebensjahren noch immer in den Reihen des Alt zu finden ist. Mit ihrer sicheren Stimme und ihrem großen Pflichtbewusstsein zählt sie schon immer zu den Personen, die bei den Ehrungen für lückenlose Probenbesuche erwähnt werden. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER blickt sie auf einige Stationen ihrer 70 Jahre als Sängerin zurück. „Nach der Volksschule kam man früher zum Chor“, so die einfache Erklärung der Geehrten. Sie, seinerzeit erst 14 Jahre alt, sang damals unter der Leitung des dörflichen Volksschullehrers Werkmann, der in Personalunion auch als Organist und Chorleiter fungierte, fortan Sonntag für Sonntag Choräle und lateinische Messen. Sie sang schon immer die zweite Stimme. Damals wurde noch zweimal pro Woche geprobt, erinnert sich Gertrud Romahn, die trotz ihrer fünf Kinder nur der Ausbildung wegen einst ein Jahr pausierte.

Sie hat in ihren 70 Chorjahren bei vielen Anlässen gesungen, und nicht immer war alles eitel Sonnenschein. Wichtig ist und war ihr jedoch, dass sich immer wieder alles zum Guten wandte und man optimistisch in die Zukunft blickte. Sie hat unter vier verschiedenen Dirigenten geprobt und gesungen. Auf den Lehrer folgte die frühere Adlerwirtin, Berta Hiller, in den 60er-Jahren übernahm Werner Müller und später dessen Sohn Uwe die Leitung. Dieser leitet den Chor bis heute. Eines ihrer Lieblingslieder sei das Volkslied „Hab Sonne im Herzen“, sagt Romahn. Der Text scheint der gelernten Damenschneiderin wie auf den Leib geschnitten. Er fordert dazu auf, in Freude und Verzweiflung immer ein Lied anzustimmen, welches einen die Last und Mühen des Lebens vergessen lässt. Gesang als Quelle der Kraft und als Geheimnis für Frohsinn und Heiterkeit scheint fit zu halten. Der Chor wünscht sich, Gertud Romahn möge ihm noch viele Jahre in guter Gesundheit erhalten bleiben. Sie habe nur einen Wunsch, so die Geehrte: „Ich hoffe und wünsche, dass im Alt noch jemand hinzukommt.“