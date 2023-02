Die Mitglieder des Mühlinger Gemeinderats haben schweren Herzens ihren langjährigen Ratsschreiber, Hauptamtsleiter und in der Vergangenheit auch Leiter des Grundbuchamtes im Rathaus, Edwin Sinn, verabschiedet.

Peter Kible fasste für den Rat zusammen, was Edwin Sinn in seinen über 35 Jahren in der Gemeinde Mühlingen ausgezeichnet hatte: er sei ein hilfsbereiter, immer gut gelaunter Mensch, der mit ganzem Herzen versuchte, jedem, der mit einem Problem zu ihm kam, zu helfen. Ganz gleich ob Baugesuch, Grundbuch, Protokoll der Sitzungen oder auch die Unterbringung von Obdachlosen oder Flüchtlingen: Edwin Sinn habe alles und jeden mit höchster Priorität behandelt. Gerade bei den letzten beiden Themen habe er immer die richtige Einstellung und das entsprechende Händchen gehabt, denn nicht immer sei hier alles nach Wunsch gelaufen, erklärte Peter Kible.

„Wir bekommen jeden Tag mit, was die große Politik nicht mitbekommt“, sagte Edwin Sinn in seiner kurzen Dankesrede. Er habe über 40 Jahre lang Tag für Tag im öffentlichen Dienst hautnah alle Probleme und Klippen von Gesetzen und deren Auslegung gesehen und erlebt. Bürgermeister Thorsten Scigliano erinnerte sich an seinen ersten Arbeitstag in Mühlingen, an welchem ihm sein Vorgänger und dessen Hauptamtsleiter Edwin Sinn den Rathausschlüssel übergaben. Und Sinn erinnerte sich an seine erste Fahrt zu einer Sitzung nach Mühlingen, und sorgte mit dem Satz „damals wusste ich noch nicht, wo Mühlingen eigentlich liegt – heute fährt mein Auto autonom“ für herzhafte Lacher in den Reihen des Rates, aber auch bei den Zuhörern.

Auch Alt-Bürgermeister Manfred Jüppner und ehemalige Ratsmitglieder waren gekommen, um bei Sinns feierlicher Verabschiedung aus dem Mühlinger Gemeinderat dabei zu sein. Am Ende der Veranstaltung, bei der Edwin Sinn auch mehrere Geschenke erhielt, klatschten die Gemeinderatsmitglieder und die Gäste lange und rhythmisch zum Abschied.