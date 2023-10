Bei Narrentreffen und Musikabenden in der Schloßbühlhalle wünscht sich das Publikum neben den Bands oder DJ‘s satte Bässe und verständliche Moderationen. Beides war in Mühlingen zuletzt nicht möglich. Der Grund liegt in der veralteten Technik aus den 1990er-Jahren. Bereits Bürgermeister Manfred Jüppner hatte auf Hinweise und Bitten von Vereinen, welche die Halle immer wieder für Theateraufführungen, an den Bunten Abenden oder anderen Veranstaltungen nutzen, ein Angebot angefordert. Dann kam die Pandemie, es gab wenig Veranstaltungen, und bei den wenigen Anlässen wie dem Wahlpodium des SÜDKURIER im Rahmen der Bürgermeisterwahl im September 2020 oder der öffentlichen Verabschiedung Bürgermeisters Manfred Jüppner kämpfte man sich noch mit dem vorhandenen Material durch.

Mühlingen Was ist da los? Dunkelampel in Mühlingen gibt es trotz positiver Förderzusage nicht Das könnte Sie auch interessieren

Nun aber will die Gemeinde die Schloßbühlhalle für kommende Veranstaltungen neu ausrüsten. Der Gemeinderat hat daher über das Thema gesprochen. Das Mischpult im Regieraum wird dann der Vergangenheit angehören, und durch ein Tablet ersetzt werden. Die Steuerung der Technik soll künftig über ein in der Bühnenverkleidung eingebautes Panel gesteuert. Es soll auch dann Einstellungen fest speichern und somit nicht mehr so einfach von weiteren Nutzern verstellt werden können.

Kosten liegen bei rund 17.500 Euro

Hierzu lag dem Gemeinderat ein modifiziertes Angebot der ursprünglich angefragten Komponenten vor. Der Rat sah die professionelle Lösung mit Funkmikrofonen, Bodypack, Aktivboxen und einem Monitor sowie einem Subwoofer und drei Lautsprechern für den Bühnenrand zum Preis von rund 17.500 Euro als eine gute Investition in die Vereine als Hauptnutzer der Technik an und vergab den Auftrag einstimmig.

Bürgermeister Thorsten Scigliano erhielt noch den Hinweis, sich wegen der geforderten Zahlungsmodalitäten noch einmal mit dem Lieferanten zu unterhalten. Denn die Gemeinde pflege die Dinge bei Lieferung verlässlich zu bezahlen und stimme einer Vorkasse von 80 Prozent bei Auftragseingang ungern zu.