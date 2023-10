Bei strahlendem Sonnenschein feierten viele Besucher am vergangenen Wochenende im Zelt am Dorfrand von Hecheln Erntedank. Die Verantwortlichen der Dorfgemeinschaft waren sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER einig: „Es lief alles wirklich super! Wir brauchten von der Bestellung der Bedienung bis zur Übergabe des Essens an die Gäste durch unsere Austräger auch in der Stoßzeit gerade mal zehn Minuten“, erzählt Markus Traber. Er zerteilte am Sonntagvormittag in der Küche den Spanferkelbraten mit Messer und Fleischerbeil in die bestellten Portionen.

Der Besucheransturm setzte sehr früh ein. Es herrschte dauerhaft ein reges Kommen und Gehen unter den Gästen. Das Erntedankfest in Hecheln bildet traditionell den Abschluss der vielen Zeltfeste in der Region. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad Celsius, wie in diesem Jahr, sind allerdings eher die Ausnahme. Die Dorfgemeinschaft freut dies jedoch ungemein.

Wohl die wenigsten Besucher machen sich Gedanken, wieviel Arbeit eingespart wird, wenn die Laufwege nicht mit Hackschnitzeln oder Teppichen versehen werden müssen, inklusive deren sich anschließender Entfernung und Säuberung. In Hecheln wird sehr viel Wert auf die Dekoration im Festzelt gelegt. Reinhold Hospach, welcher schon seit mehreren Jahren in Hecheln zum Tanz aufspielt, führte dies auch im Gespräch mit unserer Zeitung an. „Die Tanzpärchen, die gerne zu meinen Auftritten kommen, gefällt es immer sehr in Hecheln. Ein friedliches Fest in einem wirklich sehr liebevoll dekorierten Zelt, da kommen sie immer sehr gerne mit“, so seine Rückmeldung zur heimeligen Atmosphäre und zum Publikum, das sich am Sonntag mehrere Stunden von einer nicht enden wollenden Bandbreite an Hits aktueller und vergangener Tage unterhalten ließ.

Ebenfalls zur Unterhaltung beigetragen hatte am Nachmittag der Auftritt der Jagdhornbläsergruppe des Hegering Stockach. Arthur Rigger und Joachim Wingbermühle führten humorvoll durch die Welt der Jagdsignale und des jagdlichen Liedguts. Die Zuhörer quittierten das Gehörte mit viel Applaus. Viele Besucher nutzten die Zeit zwischen dem Mittagessen im Zelt und dem Kaffee dazu, die zwischen beiden Dorfteilen angesiedelte, auch in diesem Jahr wieder liebevoll und mit vielen kleinen Details geschmückte St. Wendelinkapelle zu besichtigen. „Ich habe mich einfach für eine halbe Stunde in die Kapelle gesetzt, die Pracht und Vielfalt auf mich wirken lassen und meiner Seele etwas gutes getan“, erklärt ein Besucher beim Verlassen der Kapelle.

Beindruckt zeigten sich auch Besucher über die vielen jungen Menschen, die an ihren Arbeitsplätzen in der Küche und hinter der Theke für das Wohl der Gäste sorgten. „Ich wurde gefragt, warum wir das denn so machen“, erklärt Johanna Fischer, die von einem Besucher gezielt angesprochen wurde. „Ich habe ihm erklärt, wir wohnen und arbeiten zusammen bei uns im Dorf – das ist für uns selbstverständlich.“