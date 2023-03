Ganz im Zeichen der Ehrungen stand die jüngste Hauptversammlung der Mühlinger Gesamtwehr. Dazu hatten sich aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Bürgersaal des Mühlinger Rathauses getroffen. Ebenfalls an der Versammlung teilgenommen haben mehrere Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Auch einige Gemeinderäte, sowie eine Abordnung des DRK-Ortsverbandes Stockach mit ihrem Vorsitzenden Manfred Jüppner waren gekommen. Gesamtkommandant Markus Riffler bedankte sich beim DRK, für die stets gute, enge und für ihn immer sehr wichtige Zusammenarbeit. Sein Dank galt auch Ausbildungsleiter Wolfgang Heine für die kontinuierlich durchgeführten Auffrischungskurse im Bereich der Ersten Hilfe.

Kreisbrandmeister Andreas Egger war ebenfalls anwesend und ehrte viele Feuerwehrmitglieder. So wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Zugehörigkeit an Mathias Riedmaier, Dominik Beha, Daniel Heine, Dirk Steenhoek und Martin Lehmann sowie für 25 Jahre an Markus Fecht, Jürgen Heine, Wolfgang Keller, Andreas Schumacher, Markus Traber und Bernd Wegmann verliehen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen Dienst wurde an Edgar Haffenegger, Sigmar Hofer, Paul Klink, Stefan Traber, Karl-Heinz Joos, Wilhelm Stadler, Willi Schatz, Thomas Uhl und Elmar Wegmann verliehen. Bereits seit 40 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst zu stehen, bezeichnete Egger als bemerkenswert. Einige der Geehrten verfügten deshalb auch über die erforderlichen Lebensjahre und hatten sich in den jüngsten Hauptversammlungen aus den Reihen der Aktiven in die Alterswehr verabschiedet.

Egger betonte mehrfach während der Ehrungen, dass es nicht ausschließlich auf entsprechende Qualifizierungen ankomme. Nicht jeder habe im privaten oder beruflichen Bereich den entsprechenden Freiraum, um sich vielfach zu Lehrgängen anzumelden, und auch Kameraden, die Aufgaben innerhalb der kameradschaftlichen Ebene übernähmen, brauche man unbedingt auch.