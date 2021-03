Mühlingen/Orsingen-Nenzingen/Aach Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Es motiviert ihn jeden Tag, dass seine Arbeit die Zukunft prägt: Bürgermeister Thorsten Scigliano ist mehr als 100 Tage im Amt und erzählt aus seinem Alltag

Der Mühlinger Bürgermeister Thorsten Scigliano, der in Aach wohnt, spricht im SÜDKURIER-Interview über die ersten 100 Tage im Amt, was er bisher umgesetzt hat und wie es für ihn ist, die Bürgermeisterwahl in Orsingen-Nenzingen zu verfolgen.