von Doris Eichkorn

Erneut beschäftigte sich der Mühlinger Gemeinderat mit dem Thema Starkregen und dem damit verbundenen Management. Das Thema wird bereits seit mehreren Jahren problematisiert, und nach zahlreichen Untersuchungen und Gutachten gab es nun auch eine öffentliche Präsentation für die Einwohner der Gemeinde, bei welcher diese erfuhren, wie sie selbst ihre Häuser bei eventuell wieder auftretenden Naturkatastrophen schützen können.

Johannes von Morstein vom Ingenieurbüro Langenbach hatte hierzu eine Vielzahl von Informationsquellen zu einer umfassenden Präsentation zusammengefasst. Zur Starkregenvorsorge gehöre letztlich auch die Eigeninitiative der Haus- und Grundstückseigentümer. Die Kommune betreibe sie bereits, auch durch die diversen Gutachten.

Somit sei die Kommune bei Haftungsansprüchen nicht generell angreifbar. Dass allerdings punktuell auch für die Gemeinde Handlungsbedarf bestehe, zeigte er anhand von Karten und Berechnungsmodellen auf.

Verbesserungen im Abwassersystem nötig

Das Abwassersystem in der Gemeinde, welches dafür zu sorgen hat, dass auch bei außerordentlichen Regenfällen die Wassermengen in den Kanalsystemen aufgenommen werden können, habe einige Stellen, bei denen dafür gesorgt werden müsse, dass Verdohlungen aufgehoben und größere Rohre eingebaut werden könnten. Diese könnten dann die ankommenden Mengen schnell ableiten, um zu verhindern, dass die Kanaldeckel dann in Serie aus den Straßen gedrückt würden und das Wasser ungehindert über die Straßen in die Privatgrundstücke und dort in Keller und Garagen laufe.

Der Rat nahm die Hinweise auf und will sich mit den Ergebnissen der Untersuchungen dann um eine Priorisierung kümmern, um die entsprechenden Defizite bei zukünftigen Bauvorhaben umzusetzen. Es wird in allen Ortsteilen Stellen geben, bei denen dann kleine bauliche Veränderungen – wie Einlaufbauwerke oder Gitter-Sicherungen – für einen verbesserten Wasserabfluss sorgen werden.