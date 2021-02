Gute Nachrichten für Eltern und Kinder in Mühlingen: Der Kindergarten im Ortsteil Zoznegg, der am Montag wegen eines Corona-Verdachts geschlossen worden war, wird am morgigen Donnerstag bereits wieder geöffnet. Möglich ist das, weil der zweite Tests einer Erzieherin, die zunächst nicht eindeutig negativ getestet wurde, nun negativ ausfiel.

Wie Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano mitteilt, wurde das negative Ergebnis vom Gesundheitsamt bestätigt. Die Quarantäne der übrigen Erzieherinnen und zweier Kinder, die sicherheitshalber am Montag isoliert worden waren, sei umgehend aufgehoben worden. Mit der Leiterin des Kindergartens sei dann das weitere Vorgehen besprochen worden.

„Ich bin froh, dass es zu dem negativen Ergebnis so schnell gekommen ist und wieder öffnen können“, teilt Thorsten Scigliano mit. „Auch wenn diese Schließung für die Eltern und Kindern viel abverlangt hat, war es am Ende die richtige Entscheidung.“

Getestet wird am Donnerstag trotzdem

Unabhängig von der Öffnung werden laut dem Bürgermeister am Donnerstag bei den Erzieherinnen Schnelltests durchgeführt. Das sei ein Bestandteil der Strategie bei den Kita- und Schulöffnungen und werde in Mühlingen durch die örtliche Arztpraxis durchgeführt.