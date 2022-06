Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs im Kapellenweg. Unbekannte Täter sind laut einer Pressemitteilung der Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Die Unbekannten hätten zunächst die Tür zum Keller aufgehebelt. Im Keller hätten sich die Einbrecher dann Zutritt zu mehreren einzelnen Abteilen verschafft, aus denen sie diverse Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet hätten. Anschließend hätten die Täter das Schloss zu einem neben dem Wohnhaus stehenden Schuppen abgerissen, aus dem sie jedoch nichts mitgenommen hätten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des am Ortsausgang in Richtung Hecheln liegenden Mehrfamilienhauses beobachte haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 in Verbindung zu setzen.