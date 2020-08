Jetzt gibt es drei Bewerber, die Bürgermeister in Mühlingen werden wollen. Markus Fecker, der in Konstanz wohnt und beim FC Zoznegg Fußball spielt, hat am Mittwoch seine Unterlagen abgegeben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Montag, 24. August. Neben Fecker sind bisher Peter Kible aus Mühlingen und Thorsten Scigliano aus Aach im Rennen.

Nach Ablauf der Frist entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerber als Kandidaten. Falls am 20. September kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht, wäre der zweite Wahlgang am Sonntag, 4. Oktober.

Podiumsdiskussion am 14. September

