Peter Kible, Thorsten Scigliano und Markus Fecker sind die drei Kandidaten, die Gemeindeoberhaupt in Mühlingen werden wollen. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl endete am Montag, 24. August, um 18 Uhr. Einen Bewerber, der in letzter Minute ins Rennen einsteigt, gab es nicht. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung unmittelbar nach dem Ende der Frist alle drei bis dahin vorliegenden Bewerbungen zugelassen.

Damit sind die drei Männer nun offiziell Kandidaten für das Amt des Mühlinger Bürgermeisters. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 20. September, statt. Zuvor gibt es für die Wahlberechtigten mehrere Gelegenheiten, alle drei Kandidaten an einem Abend kennen zu lernen (weitere Informationen dazu folgen).