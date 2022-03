von Doris Eichkorn

Wer am vergangenen Mittwochvormittag an der Weiherbachschule vorbei fuhr oder lief, staunte nicht schlecht. Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Gäste hatten eine Menschenkette um das Zoznegger Schulhaus gebildet. Als „ein sichtbares Zeichen eines friedlichen Miteinanders“ bezeichnete es Schüler Mathias Kohl.

Alle Beteiligten hatten sich zu einer kurzen Unterbrechung des Alltags im Freien versammelt. Hand in Hand liefen sie sich aus zwei Richtungen entgegen. Zuvor hielt Mathias Kohl als Sprecher der Klasse 9, die die Kette initiiert hatte, eine kurze Ansprache.

Jung, aber nicht gleichgültig

„Wir sind zwar alle sehr jung, was aber nicht heißt, dass uns die Bilder von Gewalt und das Elend des russischen Einmarsches in einen demokratischen Staat kalt und gefühllos lassen“, so Kohl.

Mühlingen Einbruch im Schloss Mühlingen: Unbekannte Täter zünden in mehreren Zimmern Papier an Das könnte Sie auch interessieren

Er wies in seiner Rede ebenso darauf hin, dass Kriege nicht einfach passieren, sondern dass diese immer an das Handeln und die Entscheidungen von Menschen geknüpft sind. Menschen, die glauben, dass sie nur mit Gewalt an ihr Ziel gelangen.

Eine Brücke zu jungen Menschen in der Ukraine

Die Schulverwaltung sowie die Schulleitung unterstützen die Idee der Kinder und Jugendlichen sehr gerne. Auch Pater Joseph Koraattiyil, Kooperator der Seelsorgeeinheit Stockach, war gekommen, um mit den Schülern mittels eines Friedensgebets die Brücke zu den gleichaltrigen Kindern zu bilden, die durch die Wirren des Krieges Not und Leid erfahren müssen.

Bild: Doris Eichkorn

Dass die Kinder und Jugendlichen das Thema auch in der Schule verarbeiten, sieht man im und am Haus. Beispielsweise kleben an den Fenstern der Mensa viele von Hand ausgeschnittene Friedenstauben.

Weitere Aktionen sollen folgen

„Wir müssen uns allen bewusst machen: Auch in diesem Moment leiden Menschen in der Ukraine an den Folgen des russischen Angriffs. Sie leiden an Hunger und Durst, weil Nahrungsmittel fehlen oder die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann“, sagte Kohl bei seiner emotionalen Rede in das Megafon.

Weitere Aktionen, wie Spendensammlungen, sollen in Absprache mit der ortsansässigen Ukrainehilfe stattfinden.