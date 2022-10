von Doris Eichkorn

Nach 42 Jahren im öffentlichen Dienst ist Edwin Sinn Schluss. Er geht in den Ruhestand. Doch die Leitung des Hauptamts geht nahtlos über: Linda Barth soll die Arbeit ab dem Frühjahr ganz übernehmen, arbeitet sich bis dahin aber bereits in ihre neuen Aufgaben ein.

Sie möchte sich weiterentwickeln

Wie Edwin Sinn hat auch Linda Barth ihre Ausbildung an der Fachhochschule Kehl absolviert. Sie schloss im März des vergangenen Jahres das Studium in Public Management ab und entschied sich dann schnell dafür, in der Verwaltung Fuß zu fassen und sich weiterentwickeln zu wollen.

Hohenfels Es war doch kein Wolf: Ein Hund hat in Hohenfels ein Pony verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER blickte sie auf eineinhalb Jahre als stellvertretende Kämmerin der Stadt Spaichingen zurück. Dabei habe sie in einer Verwaltungsgemeinschaft zwei Gemeinden betreut. Dies habe ihr zwar gut gefallen, jedoch wollte sie weiterkommen. „Ich wollte einfach die Vielfalt aus dem Studium ins reale Arbeitsleben holen“, sagt sie mit einem Lächeln. Die Vielfalt erlebe sie nun tagtäglich im Mühlinger Rathaus.

Erreichbarkeit Ab dem 17. Oktober wird die Auswahl der Ansprechpartner für Bürger bei Themen rund um das Thema Hauptamt breiter. Dann sind Edwin Sinn unter Telefonnummer (07775) 9303-15 und Lisa Barth, die nach ihrer Hochzeit Stöhr heißen wird, unter der Durchwahl -17 erreichen. Beide teilen sich vorerst die Arbeit im Hauptamt und wollen auch weiterhin zu den gewohnten Sprechzeiten Bürgernähe bieten.

Die Digitalisierung der Verwaltung, die sie von Beginn an begleiten kann, gibt ihr hierbei viele Möglichkeiten und Chancen. „Ich finde es sehr gut für mich, dass ich die Prozesse nun mitsteuern kann und die Struktur des Dokumentenmanagements nicht schon vorgefertigt ist, sondern ich selbst diese mit entwickeln kann“, sagt Linda Barth.

Ihr Kollege Edwin Sinn kennt sich in den Ordnern, die eine ganze Büroschrankwand füllen, blind aus. Mit einem Handgriff hat er den richtigen zur Hand. Sie selbst habe den Vorteil, ebenso schnell das Gesuchte mit der Suchfunktion des Mühlinger Dokumentenmanagemnetsystems Regisafe zu finden.

In einer kleinen Gemeinde ist der Beruf auch praktisch veranlagt

Barth und Sinn teilen sich zurzeit ein Büro, so soll der Übergang Hand in Hand gehen. Dies erlebte Linda Barth nun auch bei der aktuell jüngsten Flüchtlingszuweisung des Landkreises. Schnell sei ihr deutlich geworden, wie viele Personen in welchen Altersgruppen und auch aus welchem Land nach Mühlingen kommen werden. Den Ablauf in der Realität zu erleben, und nicht nur mit der Ausländerbehörde am Telefon oder per E-Mail Dinge abzuarbeiten, gehört in kleinen Gemeinden dazu. Edwin Sinn nahm sie deshalb mit, um Kühlschrank und Spülbecken zu organisieren und die Wohnung einen Tag vor dem Einzug der Mühlinger Neubürger noch einmal zu überprüfen.

Ihr liegt die digitale Arbeit

Die Arbeit auf dem Mühlinger Hauptamt ist vielfältig. So gehören Dinge, welche in den Bereich Ordnungsamt fallen, ebenso wie Liegenschaften und die Flüchtlingsunterbringung dazu. Ganz besonders gefielen ihr die Überschaubarkeit und die kurzen Wege innerhalb des modernen Rathauses, sagt Linda Barth. Auch die Atmosphäre beim Bewerbungsgespräch blieb ihr sehr positiv in Erinnerung, betont sie.

Stockach Bald kommen die ersten Flüchtlinge in die Sporthalle des BSZ Stockach. So sieht es dort jetzt aus Das könnte Sie auch interessieren

Sie liebe es, digital zu arbeiten und schrieb das jüngste Sitzungsprotokoll des Rates bereits während der Sitzung am Rechner mit. „Wir freuen uns sehr, dass das moderne Rathaus und die moderne Gemeinde ebenso wie die gestartete Digitalisierungsoffensive in der Gemeinde Mühlingen uns eine junge und sehr gute Absolventin der Hochschule Kehl beschert haben“, freut sich Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano über die Einstellung von Linda Barth.

Linda Barth stammt ebenfalls wie ihr Vorgänger nicht aus Mühlingen oder dem näheren Umland. Sie wird ebenfalls wie Sinn pendeln, wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt.