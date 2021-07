von Doris Eichkorn

Der Fuhrpark der Mühlinger Feuerwehr vergrößert sich. Nach dem jüngsten Ratsbeschluss wird er um zwei Fahrzeuge erweitert.

Beim ersten Fahrzeug handelt es sich um die Ersatzbeschaffung des Zoznegger Einsatzfahrzeuges, auf das die Kameraden aus dem Ortsteil bereits lange warten.

Darüber hinaus erhält die Mannschaft einen zusätzlichen Transportwagen. Die Feuerwehr hat die Chance, einen gebrauchten Mannschaftstransportwagen aus dem Fuhrpark einer Werksfeuerwehr aus dem Umland zu kaufen.

Gebrauchtes Fahrzeug einer Werksfeuerwehr

Es handelt sich dabei, so die Informationen aus der vergangenen Sitzung des Gemeinderates, um einen VW-T6, der im Dezember 2015 zugelassen wurde und eine Laufleistung von rund 60.000 Kilometer aufweist. Ein Neufahrzeug mit entsprechender Ausstattung würde rund 100.000 Euro kosten.

Der Angebotspreis in Höhe von 18.000 Euro könnte sogar noch um 4400 Euro gesenkt werden, sollte ein Zuschussantrag gestellt und bewilligt werden.

Vorteil für alle Abteilungen

Der Kreisbrandmeister befürwortet den Kauf. Dadurch hätten alle Abteilungen einen Vorteil beim Transport ihrer Kameraden im Einsatzfall, aber auch bei Übungen, wenn die jeweiligen anderen Fahrzeuge der Abteilungen bereits belegt seien.

Gerade für die Jugendfeuerwehr sei es ein enormer Zugewinn, da in der aktuellen Zeit nicht zu viele Menschen auf einmal in einem Fahrzeug befördert werden sollten. So könne man die Kinder und Jugendlichen auch mit zwei Fahrzeugen von ihrem Wohnort abholen und zur Probe fahren.

Der Gemeinderat stimmte dem Wunsch der Abteilungen zu, und so kann der Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft werden.

Standort in Zoznegg

Genutzt werden kann er von allen Abteilungen, stehen soll er allerdings bei den Feuerwehrkameraden im Ortsteil Zoznegg. Denn dort kann das Fahrzeug in einer Garage untergebracht werden. Das Interesse an der Ratsentscheidung war groß, es waren viele Feuerwehrmänner anwesend.