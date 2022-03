von Doris Eichkorn

Das neue Fahrzeug der Feuerwehrabteilung Zoznegg steht ab sofort für Einsätze zur Verfügung. Hierüber freuen sich nicht nur die Kameraden der Abteilungswehr, welche in den vergangenen Wochen bereits mehrfach damit geübt haben.

Auch Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano ist froh, dass das bereits in der Amtszeit seines Vorgängers Manfred Jüppner erstmals ausgeschriebene Fahrzeug nun in Chemnitz abgeholt werden konnte. „Wir haben eine Einweisung zu unserem Fahrzeug im Werk erhalten“, erzählt Abteilungskommandant Philipp Uhl.

Lichtmast und Wassertank

Er stellt die Besonderheiten des Fahrzeugs vor – wie beispielsweise einen teleskopierbaren Lichtmast, mit dem Unfall- oder Brandstellen besser ausgeleuchtet werden können. Ein Löschwassertank mit 1000 Litern Wasser für den Erstangriff im Brandfall habe man ebenfalls an Bord.

„Es ist schön, dass durch die neue Kabine schon ab dem Zeitpunkt der Abfahrt am Gerätehaus sich zwei Atemschutzgeräteträger im Fahrzeug rüsten können. Sie hören die Kommunikation mit der Leitstelle bis zum Einsatzort und können auch bei der Anfahrt bereits sehen was am Einsatzort auf uns wartet“ so Philipp Uhl.

Ratsbeschluss im Januar 2019

Der Weg von der Zustimmung für ein neues Fahrzeug bis zu dessen Lieferung war allerdings lang: Der Rat hatte der Beschaffung im Januar 2019 zugestimmt. Nach dem Eintreffen der Zuschussbescheide für die Förderung in Höhe von 66.000 Euro und nochmals 60.000 Euro aus dem Ausgleichstock, folgte dann im Mai 2019 der Beschluss zur Ausschreibung. Allerdings ging nur ein Angebot ein, welches nicht dem geforderten Leistungsverzeichnis entsprach.

So wurde die Ausschreibung aufgehoben und eine neue Ausschreibung beschlossen. Darauf kamen zwei Angebote. Die Vergabe erfolgte im Mai 2020 an die Firma Ziegler zum Preis von 257.395,31 Euro. Die Rechnung – ohne die erhöhten Ausschreibungskosten und die Beschriftung – in Höhe von 250.669,72 Euro liegt der Gemeinde vor, die Zuschüsse werden in den kommenden Tagen abgerufen.