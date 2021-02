von Doris Eichkorn

Mit Alfred Wegmann verliert nicht nur seine Familie einen geliebten Menschen, auch das Dorf selbst trauert um ihn. Er ist nach kurzer Krankheit im 91. Lebensjahr verstorben.

Noch im vergangenen Jahr wollte er mit seinem Musikverein, welchen er 37 Jahre lang geleitet hat, feiern. Auch für die Ausbildung des Nachwuchses war er zuständig. Das geplante Fest mit der Familie und der Musikkapelle konnte nicht wie geplant stattfinden, was ihn sehr betrübte.

Er hielt dem Musikverein die Treue

Er war ein großer Gönner seines Musikvereins und besuchte auch nach seinem Rückzug aus der ersten Reihe im Jahr 1996 alle Vereinsveranstaltungen in großer Treue.

Als eines von vier Kindern wuchs Alfred Wegmann auf einem Bauernhof in Mühlingen auf. Die Mithilfe auf dem Hof war für ihn selbstverständlich, und auch das Holzmachen im Wald gehörte einige Zeit zu einem festen Teil in seinem Leben.

Bis zur Rente arbeitete er als Maurer

Erst spät war es ihm dann noch möglich, den Beruf des Maurers zu erlernen, und diesen bis zu seiner Rente in einem Mühlinger Maurergeschäft auszuüben.

Trotz der Schicksalsschläge in seinem Leben, wie beispielsweise dem tragischen und allzu frühen Tod seines Bruders und dessen Sohn, hat er sich jedoch immer ein äußerst freundliches und frohes Wesen behalten.

Musik war ihm stets eine große Stütze

Für jede Lebenssituation wurde von ihm selbst Musik komponiert, und sicherlich war ihm diese oftmals eine Stütze.

Im Jahr 1948 war Alfed Wegmann als Tenorhornspieler einer der Männer, welche den Musikverein in Mühlingen wieder gegründet haben. Anderen mit Musik eine Freude zu machen erfüllte ihn. Wenn es musikalische Notsituationen gab, so sprang er auch im benachbarten Zoznegg als Dirigent für längere Zeit ein.

Aber nicht nur der Musikverein war ihm wichtig. Auch das Ansehen seiner Heimatgemeinde. So kehrte er wöchentlich die Bushaltestelle an der Durchfartsstraße, an welcher sein Grundstück angrenzte. Dort sah man ihn mit kräftigen Strichen den roten Besen voranschiebend.

Ein freundlich zugeworfener Blick, oder ein kurzer Gruß fehlten dabei nie. Auch sein Abschied kann aufgrund der Pandemie nur im engen Familienkreis stattfinden, was auch seine Familie für ihn sehr bedauert.