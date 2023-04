Edgar Grotzki, Vorsitzender des Rad- und Motorsportvereins „Wanderlust“ Zoznegg, konnte zur Hauptversammlung im Clubhaus des FC-Zoznegg zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen. Er bedauerte, dass im vergangenen Jahr kein Theater stattfinden konnte und auch kein Radrennen durchgeführt wurde.

Schriftführerin Bernadette Rieger berichtete über das vergangene Vereinsjahr und Nicole Grotzki als Kassiererin verlas ihren Kassenbericht. Mangels Veranstaltungen ist die Kasse geschrumpft, weist aber trotzdem noch einen ordentlichen Betrag aus. Josko Kozuha als Wahlleiter nahm die Entlastung des bisherigen Vorstands vor, die einstimmig von der Versammlung bestätigt wurde. Martin Kempter, Nicole Grotzki, Philipp Uhl, Ralf Kempter und Uwe Theis wurden in ihren Ämtern bestätigt, neu in den Vorstand wurde Benjamin Umhauer als zweiter Fahrwart gewählt.

Für Vorsitzenden Edgar Grotzki war es eine besondere Freude, während der Versammlung langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. So verlieh er bronzene Ehrennadeln für 15-jährige Mitgliedschaft an Melitta und Philipp Uhl und an Mike Schröter. Silberne Ehrennadeln für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Ralf Kempter, Ilona Niedhart, Bernadette Rieger, Doris Wegmann, Karl-Heinz, Dagmar, Sandra und Anja Rettig. Goldene Ehrennadeln für 35-jährige Mitgliedschaft wurden verliehen an Theo Umhauer, Sabine Kempter und Elmar Wegmann.

Alle erhielten zur Ehrennadel auch eine Urkunde und die aktiven Vereinsmitglieder von Ortsvorsteher Josko Kozuha ein Geschenk der Gemeinde. Zu Ehrenmitgliedern nach 45 Jahren Mitgliedschaft ernannte der Vorsitzende Edgar Grotzki Ingeborg und Peter Hainke.

In seinem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr informierte Edgar Grotzki, dass wieder ein Theater stattfinden soll. Hierfür sucht der Verein noch Personen, die gerne Theater spielen. Für das Jahr 2024 ist anlässlich des Jubiläums 111 Jahre RMSV Zoznegg geplant, einen Tag mit Spielen und Wettbewerben rund ums Rad zu gestalten.