Das Programm des Bunten Abends der Mühlinger Sunnelöscherzunft in der Schlossbühlhalle zog die Besuchermassen an. Die Halle war voll. Auch viele Nachbarzünfte, Bürgermeister Thorsten Scigliano mit seiner Frau und Alt-Bürgermeister Manfred Jüppner mit seiner Gattin waren da, die Narrenpräsident Reinhard Traber begrüßte.

Noch vor dem Beginn des Programmes gab es zwei Verabschiedungen, über die der SÜDKURIER noch gesondert berichtet. Schnell tanzte sich ein Herde Eisbären auf der Hallenbühne in die Herzen der Besucher. Das Team des Bauwagen Gallmannsweil durfte erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Wie schwer die Technik der Vergangenheit für junge Menschen heutzutage wohl zu begreifen ist, zeigte der Sketch rund um eine Schreibmaschine. Die Waldberghexen aus Singen tollten und tobten dann als Gastauftritt über die Bühne. Dass Landluft für attraktive und wohlgeformte Körper junger Männer sorgt, bewies der Auftritt der Hechelner Jungs. Bekleidet mit Bademantel, Boxershorts, Bratpfannen und einer Schöpfkelle tanzten und strippten sie sich in der Herzen der Besucher.

Die Goldkehlchen nahmen den neuen Rathauschef mit Kimme und Korn mit ihrem pfiffig getexteten „Du solltest nicht“ ins Visier. Dass die Biberbahn an Mühlingen nur vorbeifahre, bedürfe einer dringenden Fahrplanänderung. Hierfür gab es bejahende Zwischenrufe aus dem Saal.

Im olympischen Fieber befanden sich zahlreiche Akteure aus den Reihen der Feuerwehr. Mit allerlei sportlichem Gerät strapazierten sie die Bauchmuskeln der Besucher. Die Löschweiber gingen die Sache eine Stufe gemütlicher an und verbreiteten mit ihren Bärenkostümen in allen Farben und dem Lied „Versuchs mal mit Gemütlichkeit“ die bekannte Wohlfühlatmosphäre des Dschungelbuchhits. Ältere und jüngere Mitglieder boten so ein harmonisches Miteinander auf der Bühne. Die tanzenden und swingenden Bären mit einem kurzen regionalen Werbeblock erhielten hierfür ebenfalls viel Applaus.

Am Ende sorgte dann der Auftritt des Elferrates für einen beruhigenden Ausklang des Abends. In Mönchskostümen, deren Kapuzen weit über den Kopf gezogen, präsentierten sie überdimensionale gut lesbare Textpassagen zu den entsprechenden Liedstellen.