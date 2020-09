In etwa zwei Wochen ist Bürgermeisterwahl in Mühlingen und der Wahlkampf kommt in Gang. Die drei Kandidaten Peter Kible, Thorsten Scigliano und Markus Fecker sind in der Gemeinde präsent und besuchen Vereine und Gruppen. Mit ihnen treten drei Männer zur Wahl an, die nicht aus der Verwaltung kommen. Kible und Scigliano arbeiten derzeit in Unternehmen, Fecker verdient seinen Lebensunterhalt als Selbstständiger.

Die Kandidaten absolvieren in diesen Tagen auch die ersten Termine für die allgemeine Öffentlichkeit. Und abseits davon berichten sie auf Internetseiten und in den sozialen Medien über ihre Aktivitäten und Ziele. Thematisch geht es dabei unter anderem um Unterstützung für Unternehmen und Vereine, um die Infrastruktur, die Attraktivität des Ortes für Familien oder um die Landwirtschaft. Und alle drei wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um von Wünschen und Bedürfnissen zu erfahren.

Austausch auf der Bühne

Wer alle drei Kandidaten gemeinsam auf einer Bühne und im gegenseitigen Austausch erleben will, hat dazu Gelegenheit bei der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER. Die Stockacher Lokalredaktion lädt dazu ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 14. September, um 19 Uhr in der Schloßbühlhalle in Mühlingen statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Zahl der Plätze in der Halle ist aufgrund der Corona-Bestimmungen begrenzt, es sind allerdings noch Publikumsplätze frei. Die kostenlose Anmeldung ist über die Internetseite meinSK.de/mühlingen möglich. Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, werden die Plätze unter den angemeldeten Abonnenten verlost. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 6. September.

Peter Kible | Bild: privat

Bei der Veranstaltung diskutieren die Kandidaten unter der Moderation von Redaktionsleiter Stephan Freißmann miteinander. Außerdem kann das Publikum Fragen stellen. Für alle, die keinen Platz in der Halle bekommen, wird es eine Live-Übertragung der Veranstaltung auf der Internetseite des SÜDKURIER geben (Details dazu folgen). Wer im Vorfeld schon Fragen an die Kandidaten richten will, kann dies ab sofort bis einschließlich Sonntag, 13. September, unter der E-Mail-Adresse stockach.redaktion@suedkurier.de mit Nennung von Name, Telefonnummer und Adresse tun. Die Redaktion wird sachlich gestellte Fragen aufgreifen.

Thorsten Scigliano | Bild: Matthias Güntert

Die Gemeinde Mühlingen bietet an zwei Abenden ebenfalls die Gelegenheit, die drei Kandidaten kennen zu lernen. Allerdings werden sie bei den Kandidatenvorstellungen nicht miteinander diskutieren, sondern nacheinander vortragen. Die Veranstaltungen finden am Freitag, 11. September, in der Weiherbachhalle in Zoznegg und am Samstag, 12. September, in der Schloßbühlhalle in Mühlingen statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Markus Fecker | Bild: Nikolaj Schutzbach

Auch in diesem Fall sind die Plätze Corona-bedingt begrenzt. Die Gemeindeverwaltung bittet um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse rathaus@muehlingen.de oder persönlich bei Melanie Mutzel oder Edwin Sinn im Rathaus. Die Kandidaten werden jeweils 20 Minuten Redezeit haben, erklärt Bürgermeister Manfred Jüppner, der Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist. Nach den Vorstellungen werde es zudem jeweils 15 Minuten lang Gelegenheit für Fragen an die Kandidaten geben.