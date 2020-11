von Doris Eichkorn

Bürger aus Mühlingen müssen für die Müllentsorgung ab kommendem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung der Gebühren für die Restmüllabfuhr beschlossen – um rund 25 Prozent. Das Gremium hat es ich bei dieser Entscheidung nicht einfach gemacht.

Eine schwierige Entscheidung

Einerseits bedeuten Erhöhungen eine Mehrbelastung für die Bürger, andererseits sieht die finanzielle Situation in manchen Familien angesichts der Corona-Pandemie durchaus schwieriger aus. Mühlinges Kämmerer Klaus Beck erläuterte in der Gemeinderatssitzung sehr detailliert, dass die Müllgebühren in den vergangenen Jahren niedrig gehalten wurden. Das funktionierte so: Mühlingen hat eine vorangegangene Überdeckung der Kosten, also mehr Einnahmen als Ausgaben bei der Müllentsorgung, an die Bürger weitergegeben. Hätte die Gemeinde dieses Plus nicht ausgeschüttet, hätten die Gebühren schon eher steigen müssen.

Die künftigen Gebühren So schlagen sich die vom Gemeinderat beschlossenen Erhöhungen direkt bei dem Bürgern nieder: Die Gebühren für die Restmülltonne für Mühlingen steigen, bisher kosteten 60 Liter 83 Euro im Jahr, neu 104 Euro. Bei 120 Liter steigt der Preis von 135 auf 170 Euro. Bei 240 Litern sind es statt 208 Euro künftig 263 Euro. In der Jahresgebühr für Restmüll sind die Sonderabfuhren enthalten. 60 Liter Biomüll kosten 99 Euro, 120 Liter 173 Euro und die 240-Liter-Tonne 296 Euro.

Nun kommt Mühlingen aber um eine Anhebung beim Restmüll nicht mehr herum. Der Preis für die Entsorgung von Rohstoffen sei erheblich gestiegen, legte der Kämmerer dar. Dazu zählt er auch das Altpapier. Hier seien die Erlöse stark eingebrochen, wodurch sich ein Fehlbetrag von 6200 Euro in der Kalkulation ergeben habe. Insbesondere Sonderabfuhren treiben, sagte Klaus Beck, die Kosten stark in die Höhe. Am Beispiel der Elektroschrottabfuhr und der Altholz- sowie Sperrmüllabfuhr lasse sich bereits beim Abholen vor den Häusern erahnen, dass die auf alle Haushalt umzulegenden Kosten für die Weiterverwertung hoch sein werden.

Uwe Held beobachtet Mülltourismus

Zur Sonderabfuhr mit Elektroschrott sagte Klaus Beck, dass das von Bürgern zur Abholung gemeldete Volumen weitgehend mit der Abrechnung des Entsorgers übereinstimmten. Gemeinderat Uwe Held hatte die Frage aufgebracht. Auf seinem Grundstück bereitgestellte Gegenstände seien noch vor der Abfuhr in Lieferwagen von Privatpersonen gelandet. „Es gibt immer wieder Differenzen, jedoch werden nur die tatsächlich abgefahrenen Stückzahlen der Gemeinde in Rechnung gestellt“, erläuterte Kämmerer Klaus Beck. Er hatte die gesamten Abfuhren durchkalkuliert und auch Behältergebühren mit den unterschiedlichen Abfuhrintervallen und Entsorgungskosten in Relation gesetzt. Hier diffierierten die Kosten teilweise.

Bei Bedarf Zusatzsäcke

Die Mühlinger haben weiterhin die Möglichkeit, bei Bedarf auch Abfallsäcke des Entsorgers zu kaufen. Diese gibt es bei der Gemeindeverwaltung. Ein Sack fasse 70 Liter und koste acht Euro. So lasse sich beispielsweise auch einmal eine Übermenge zu einem Abfuhrtermin unterbringen, sagte Beck. Bei den Regelabfuhren wie von Restmüll macht es in der Kalkulation keinen Unterschied, wie sehr ein Behälter gefüllt ist. Die Kosten bleiben gleich. Das sieht bei Sonderabfuhren anders aus, hier geht es nach Volumen.

Verträge mit Remondis bleiben

Der Gemeindrat entschied sich einstimmig für die Erhöhung der Restmüllgebühren. Zudem soll die Gemeinde an den Verträgen mit der Entsorgungsfirma Remondis festhalten – andere Kommunen hatten eine Zusammenarbeit beendet, ging aus der Gemeinderatssitzung hervor. Einst hatten sich 17 Gemeinden aus dem Landkreis nach einer Ausschreibung für Remondis entschieden. Mühlingen will das System mit den getrennten Abfuhren weiterführen.