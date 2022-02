Noch bevor die Flammen auf ein Haus in der Straße im Öschle übergreifen konnten, habe ein aufmerksamer Nachbar mehrere brennende Mülltonnen entdeckt, die dicht an der Wand des Hauses abgestellt gewesen seien. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz habe sich der Fall in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Der Bewohner des Nachbarhauses soll das Feuer kurz nach Mitternacht gegen 0.30 Uhr bemerkt haben. Noch bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergriff, habe er zusammen mit den anderen Hausbewohnern die lichterloh brennenden Tonnen von der Wand wegziehen und das Feuer löschen können, heißt es im Polizeibericht. Dennoch sei am Haus durch Ruß und durch die Hitze gesprungene Fensterscheiben ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Polizei Stockach habe inzwischen Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: (0 77 71) 939 10.