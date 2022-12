von Doris Eichkorn

Die Gemeinde Mühlingen hat mit ihren Waldflächen bereits in vielen Fällen auf ein kleines Schatzkästchen zurückgreifen können. Die aktuellen Entwicklungen allerdings fordern nun in finanzieller Hinsicht Geduld. Auch kommen aktuell mehr Ausgaben auf die Gemeinde zu als vielleicht noch vor einigen Jahren, da Sturmholzflächen oder Käferflächen, welche zufällig und ohne Planung entstehen, nicht immer kostendeckend aufgearbeitet werden können.

Borkenkäfer bleibt ein Problem

„Aktuell haben wir es mit mehreren Dingen gleichzeitig zu tun“, erklärte der Mühlinger Revierförster Simon Heizmann, welcher gemeinsam mit Rainer Wendt vom Kreisforstamt Konstanz dem Mühlinger Gemeinderat kürzlich Rede und Antwort zum Forstwirtschaftsplan der Gemeinde Mühlingen stand.

„Der Borkenkäfer macht mir große Sorge auf der Gemarkung“, so Heizmann zum ersten Problem, welches in Mühlingen und im gesamten Landkreis in diesem Jahr, wie er es beschreibt, „schrotschussartig“ – also sehr punktuell und verstreut – vorgekommen sei. Hier gelte es, schnell zu handeln, die Schadbäume rechtzeitig zu schlagen und aus dem Wald zu bringen.

Förster Simon Heizmann mit Fichtenholz, auf dem Buchdrucker-Larven zu sehen sind. | Bild: Doris Eichkorn

„Hier haben wir ja in diesem Jahr noch Geld damit verdient, die Bäume aus dem Wald auf das neugeschaffene Lager zu bringen“, so Heizmann. Die Freude darüber sei jedoch sehr klein. Man wolle mit dem Trockenlager in großer Entfernung zum nächsten Fichtenbestand einen Insektizideinsatz verhindern, dies sei der positivste Ansatz neben einem doch ordentlichen Holzpreis.

Bei der Aufforstung der neu entstandenen Pflanzflächen an den unterschiedlichen Standorten innerhalb der Gemeinde habe man je nach Lage nach geeignetem Pflanzgut Ausschau gehalten. Durch den immer größer werdenden Druck auch aus anderen Regionen müsse man, um zertifizierte Qualität einkaufen zu können, auch schon einmal Geduld mitbringen.

Aufforstungen in der Gemeinde

Gerade hier tauchte eine Frage von Gemeinderat Karl Mohr auf, welchem die 44.100 Euro für Kulturen sehr hoch erschienen. Simon Heizmann rechnete wieselflink aus dem Kopf die Anzahl der Bäume im entsprechenden Pflanzverband pro Quadratmeter aus, versah diese noch mit einem Euro Kosten für deren Pflanzung, einem Schutz für einen Euro und einem Stab für 0,50 Euro. Sein Beispiel wäre noch steigerungsfähig, was die Kosten betrifft, würde man das Beispiel mit Eichen oder einer Laubholzmischung rechnen, da hier noch mehr Pflanzen auf den Quadratmeter kämen.

Schmaler Überschuss Die prognostizierten Gewinne für das Wirtschaftsjahr 2023 für die 334 Hektar Holzfläche in der Gemeinde Mühlingen fallen mit einem Gewinn von 17.193 Euro klein aus. Hohe Zufällige Nutzungen im Vorjahr durch Sturm und Käfer fordern ihren Tribut. So werden im Jahr 2023 viele Pflanzen neu gesetzt und geschützt. Hierfür allein stehen rund 44.000 Euro im Plan. Für Waldschutz, Bestandspflege und Erschließungsmaßnahmen nochmals über 15.000 Euro. Der Überschuss aus der Holzernte nach Planansatz soll bei knapp 117.000 Euro liegen. Über 45.000 Euro kostet die Gemeinde die Verwaltung ihres Waldes. (ich)

Ein weiteres Problem im Forst: Es gibt einige Biber in der Gemeinde, und die breiten sich offenbar aus. Einer davon bediene sich aktuell im Rautwald an den Eichenjungbeständen der Gemeinde. „Hierfür geht er rund 100 Meter aus dem Bach in die Fläche“ und fresse dort bereits schon Fichten an, so Heizmann. Ein weiterer „frisst sich entlang der B313 munter durch die Bestände“, da habe ihn bereits schon die Straßenmeisterei angerufen, dass „Baumstämme auf der Straße liegen“, so Heizmann. „Zum Glück waren es nur Äste.“ Es sei nicht auszudenken, was hier passieren könnte.

Mehrere Bäume mussten schon gefällt werden

Immer wieder müssen nicht mehr standsichere Bäume gefällt werden, um Schlimmerem vorzubeugen, so jüngst im Bereich der Kläranlage entlang der B313. Der Biber kann innerhalb von drei bis vier Tagen einen Baum im Alter von 80 Jahren zu Fall bringen. Heizmann erklärte, er kontrolliere die Bäume in regelmäßigen Intervallen und schütze was gehe, aber auch im Privatwald mache der Biber hier keinen Halt.