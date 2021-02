von Doris Eichkorn

Die Angebote zur Kinderbetreuung in Mühlingen bleiben auch während der Corona-Pandemie im Blick der Verwaltung. Waren es vor rund einem Jahr die Sorgen rund um Öffnung, Betrieb und Konzept für die Betreuung von Kindern, deren Eltern in den systemrelevanten Berufen beschäftigt sind, so haben die entsprechenden Einrichtungen mittlerweile fast ein Jahr lang Erfahrungen sammeln können.

Es fehlt an Betreuungsplätzen In der Grundschule hat sich einiges getan. Auch hier steigen die Schülerzahlen nicht alleine durch die Kinder bereits länger einheimischer Eltern. Auch alle Kinder der Eltern, die in den vergangenen Jahren in Mühlingen gebaut haben, müssen einen gesicherten Platz bekommen. Auch hier zeichnet sich ab, dass der Platzbedarf und das vorgehaltene Angebot selbst mit den Klassenzimmern in der Schlossbühlhalle an ihre Grenzen stoßen könnten. Ob es zu Anbauten oder sogar einem Neubau kommen könnte, dies alles wird die Gemeindeverwaltung ebenso wie den Gemeinderat in den kommenden Monaten begleiten. (ich)

Wer unter solchen Voraussetzungen Betreuungsbedarf hat, kann auch in Mühlingen sicher davon ausgehen, dass sein Nachwuchs einen Platz bekommt. Wie es allerdings in den kommenden Jahren unter Volllast aussehen wird, hierzu kam die Nachricht von Bürgermeister Thorsten Scigliano gegenüber dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung überraschend. Denn der Verkauf der vielen Bauplätze in den vergangenen Jahren führt auch zur einem enormen Anstieg der Belegungszahlen in Krippe, Kindergarten und in der Mühlinger Grundschule.

Genaue Zahlen der Verwaltung hierzu sollten dem Rat in Kürze für weitere Entscheidungen vorgelegt werden, so Scigliano. Er strebe eine vorausschauende Planung an und versichert: „Aktuell braucht kein Elternteil Angst um die Betreuung seines Kindes zu haben.“

Kommunalverband berät die Gemeinde

Man habe bereits bei der zuständigen Stelle, dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), angefragt, um mit entsprechendem Weitblick die Zukunft planen zu können. Der KVJS berate und unterstütze Träger von öffentlichen und privaten Betreuungseinrichtungen. Aktuell sei eine unkomplizierte Ausweitung der Kapazität um jeweils zwei Kinder pro Gruppe möglich. Dies bedeute, dass insgesamt für 14 weitere Kinder in den kommenden Monaten Platz wäre, was die Situation nochmals entspannen dürfte.

„Aktuell braucht kein Elternteil Angst um die Betreuung seines Kindes zu haben.“ Thorsten Scigliano, Bürgermeister von Mühlingen | Bild: Matthias Güntert

Gemeinderat Peter Kible (CDU) sprach die Kindergartenbedarfsplanung an, die seiner Ansicht nach in den vergangenen Monaten wohl nicht ausreichend fortgeschrieben worden sei. Reinhold Stroppel (CDU) fasste nach: Auch er habe vor einem Jahr bereits mit großer Vehemenz darauf hingewiesen, dass man mit der Vergabe der Bauplätze in einem sehr hohen Tempo auch nachgelagerte Bereiche in der Infrastruktur der Gemeinde überdenken müsse. Stroppel zeigte sich verärgert über einen drohenden Engpass.

Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass aktuell keinesfalls ein Aufnahmestopp drohe. Es könne höchstens im Übergang zwischen den Schuljahren eventuell zu einer kurzzeitigen Warteliste kommen, da man immer auch von Weg- oder Zuzügen betroffen sein könne.

Bürgermeister Thorsten Scigliano signalisierte seit Amtsantritt, nahe an den Betreuungseinrichtungen zu sein und den Bedarf auch jederzeit zu gewährleisten, sofern unbedingt Betreuung erforderlich sei.