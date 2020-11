Laut einer Mitteilung der Polizei erhielt sie am Dienstag einen Anruf mit einer vermeintlichen Gewinnbenachrichtigung. Sie müsse jedoch für die gewonnenen 200.000 Euro vor deren Erhalt diverse Nebenkosten- und Bearbeitungsgebühren entrichten, hieß es am Telefon.

Die Seniorin überwies an die angegebene Bankverbindung in mehreren Teilen einen Betrag von über 3000 Euro. In weiteren Telefonaten wurde die 68-Jährige aufgefordert, noch mehr Geld zu überweisen, woraufhin sie von ihrer Tochter Geld leihen wollte. Die Tochter erkannte den Betrug und informierte die Polizei.