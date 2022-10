Ein 18-Jähriger sei mit seinem VW gegen 8.20 Uhr von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs gewesen. Kurz hinter dem Ortsausgang Zoznegg im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe des Sportplatzes sei ihm ein Mercedes mit Schweizer Kennzeichen entgegengekommen, der einen Lastwagen überholt habe.

Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden, sei der 18-Jährige in das rechtsseitige Bankett ausgewichen. Der VW sei dort gegen die Leitplanke geprallt. Die Fahrer des Mercedes und des Lastwagens hätten ihre Fahrt fortgesetzt. Die Polizei beziffert den Schaden am VW auf 2000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke sei noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 07771/9391-0 zu wenden.