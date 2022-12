von Doris Eichkorn

Hundehalter aus Mühlingen müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Denn der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Ratssitzung die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Die letzte Erhöhung liegt schon acht Jahre zurück. Sie wurde 2014 beschlossen und trat zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Nun sah die Verwaltung es wieder als vertretbar an, die Hundesteuer erneut nach oben anzupassen. Die Erhöhung gehe auch mit dem gestiegenen Bedarf an Hundetoiletten einher, erklärte Kämmerer Klaus Beck.

„Inzwischen haben wir über 30 Hundetoiletten installiert, dies bedeutet auch einen höheren Aufwand für den Bauhof, welcher diese nicht nur mit den entsprechenden Beuteln ausstatten muss, sondern diese auch in einem festen Rhythmus, welcher in den Sommermonaten noch viel höher ist, leeren muss“, so Beck. Auch den Einkauf der dafür benötigten Tüten müsse die Gemeinde übernehmen.

Nicht jeder ist gewissenhaft

Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano wies darauf hin, dass er sich freue, dass so viele Menschen offensichtlich ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt hätten und die Hinterlassenschaften ihres Hundes in der Tüte verpackt entsprechend entsorgten. Aber nach wie vor gebe es leider immer noch Menschen, denen es offensichtlich nicht bekannt sei, welche Pflichten zur Hundehaltung dazu gehören.

Immer wieder komme es vor, dass sich Anwohner über Hinterlassenschaften eines Vierbeiners beschweren, der offensichtlich ohne Begleitung sein Geschäft verrichte.

Stockach Der Fuchs geht um! Warum immer mehr Wildtiere Wohngebiete als Lebensraum entdecken Das könnte Sie auch interessieren

Ortsvorsteher Markus Traber als Landwirt und ebenso Hundehalter wies deutlich auf die Konsequenzen von nicht artgerechter Hundehaltung etwa für Kälber und Kühe hin. Denn das große Geschäft eines Hundes, gelangt es in das Futter und verunreinigt es, könne durchaus das Todesurteil für ein kleines Kalb bedeuten.

Das sind die neuen Gebührensätze

Mit all diesen Hinweisen fiel es der Mehrheit des Gremiums nicht schwer, die Zustimmung für die neuen Gebührensätze für die aktuell zum Stichtag 30. November 2022 gemeldeten 169 Erst-, 27 Zweit- und zwei Kampfhunde in der Gemeinde zu geben.

Der Ersthund kostet in der Gemeinde ab sofort 120 Euro (bisher waren es 90), der Zweithund 240 Euro (bisher 180) und ein als Kampfhund eingestufter Vierbeiner wird nun statt 360 Euro den Besitzer 480 Euro kosten, womit Rat und Verwaltung ein deutliches Signal setzen.