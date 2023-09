Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Hecheln treffen sich aktuell fast täglich abends im Zelt. Mit Akkuschrauber und Motorsäge arbeiten sie am Bretterboden unter der Theke oder kümmern sich um den Küchenbereich. Hier arbeiten alle Generationen im Dorf zusammen. Denn, wenn am Sonntag, 1. Oktober, beim Erntedankfest zum Frühschoppen der Musikverein Mühlingen aufspielt und die Hähnchen und der Spanferkelbraten sich an den großen, mit Holz befeuerten Grills auf der Rückseite des Zeltes drehen, ist es soweit. Schon die Jüngsten im Dorf fiebern dem Morgen entgegen, wenn sie die Hähnchen von den Grills in ihren abgedeckten kleinen Wannen in Begleitung eines Erwachsenen zur Küche tragen. Der Dorfgemeinschaft ist der Bezug zur Feldflur und zu ihren Landwirten im Dorf wichtig. Geparkt wird auf den umliegenden landwirtschaftlichen Grundstücken, die Kuchentheke und die Stühle für die Musikanten werden mit Anhängern zum Zelt gebracht.

Nicht zu vergessen sind die vielen Blumen, welche für den Blumenschmuck im Zelt gespendet werden. „Dieser Blumenschmuck ist schon ein Markenzeichen für unser Fest“, so Carola Fischer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. In diesem Jahr treten die Jagdhornbläser des Hegering Stockach auf. Sie werden ab 15 Uhr am Sonntag, 1. Oktober, den Besuchern einen bunten Strauß an Melodien zu Gehör bringen. Abends wird mit Reinhold Hospach ab 17.30 Uhr das Tanzbein geschwungen.

Der Montagabend wird von der Formation Hoim@sound musikalisch umrahmt. Die junge, zehn Mann starke Truppe rund um Patrick Lilienthal aus Wackershofen hat sich seit dem Jahr 2018 der böhmischen Blasmusik verschrieben. Sie werden in ihrer Besetzung im Egerländerstil für Stimmung beim Feierabendhock am Montag, 2. Oktober, sorgen, bevor der Übergang in den Feiertag mit Barbetrieb und Partymusik zum Festende ausklingt. Steffen van Klev erlebt dies als neuer Einwohner zum ersten Mal. Er hat Spaß, sich helfend einzubringen.