von Doris Eichkorn

Beim ersten Adventsbasar der Zoznegger Weiherbachschule nach der zweijährigen Pause war viel los. Er fand zum ersten Mal nicht im riesigen Schulhaus statt, wo die Angebote in früheren Jahren auf mehrere Etagen und Klassenzimmer verteilt waren, sondern in der Weiherbachhalle.

Im Eingangsbereich fanden die Besucher Stände, an denen es Heißgetränke, Grillwürste und Crepes sowie frisch gebackene Waffeln gab, im Innenbereich startete der Besuch idealerweise an der Hauptkasse im Foyer mit dem Kauf einer oder mehrerer Wertkarten. Hiermit konnte man an den Schulständen oder in der Hallengastronomie bezahlen.

Gemalt, geklebt, gebohrt

Ein breitgefächertes Angebot an kleinen warmen Speisen, Kaffee und Kuchen lud zum verweilen ein. Das Angebot war riesig. Die Schüler hatten in allen Klassen gebacken, gemalt, geklebt oder gebohrt und geschraubt. Kleine, aus alten Gotteslobseiten gefertigte Engel, Tannenbäumchen aus Papier, Vogeltränken aus Beton, oder mit Holz gebaute imposante Laternen für den Außenbereich.

Zwischen den vielen Ständen der Klassen fanden sich in gewohnter Weise der Schule verbundene Kunsthandwerker mit genähten und gestrickten Dingen, oder – wie im Falle von Familie Möll aus der Gemeinde – Schaffelle von eigenen Tieren, welche weich und strahlend weiß aufgetürmt den ein oder anderen Besucher mit einem Griff in die feste wärmende Wolle zum Kauf überzeugten.

Musik, Theater, Informationen

Der Basar bot viel Regionalität und Nachhaltigkeit. Die Fleischwaren einer regionalen Metzgerei, die Brötchen vom Bäcker, der sein Mehl aus Orsingen bezieht, die Eier für Waffeln und Crepes vom Madachhof aus der Gemeinde Mühlingen.

Die Weiherbachschule zeigte sich auch mit dem Rahmenprogramm des Adventsbasars – beispielsweise einem Auftritt der Schulband, dem kurzen Theaterstück einer Schul AG und dem Verkaufsstand des Schulfördervereines – wieder einmal von ihrer besten Seite. Die vielen Besucher zeigten, dass es die richtige Entscheidung der Organisatoren war, mit dem Basar in die Halle umzuziehen.