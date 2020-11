Beinahe vier Jahrzehnte war Manfred Jüppner Bürgermeister in Mühlingen. Die offizielle Abschiedsfeier am letzten Tag der Amtszeit, Montag, 30. November, wurde Corona-bedingt abgesagt. Der SÜDKURIER würdigt das langjährige Gemeindeoberhaupt trotzdem am letzten Tag seiner Amtszeit.

Der ruhige Blick auf Vergangenheit und Zukunft: Manfred Jüppner kurz nachdem er seinen Abschied aus dem Amt im Gemeinderat bekannt gegeben hat.| Bild: Doris Eichkorn