von Doris Eichkorn

Stets und ständig wachsen, das ist die Grundrichtung, die Mühlingens Abteilungskommandant Markus Riffler vor Augen hat. Nicht nur das bisherige Zusammenwachsen innerhalb der einzelnen Abteilungswehren in der Gemeinde ist eines der Ziele, sondern auch den personelle Zuwachs zur Sicherung der Einsatzbereitschaft vor allem tagsüber.

Auch in der diesjährigen Hauptversammlung konnte Riffler wieder einen neuen Kameraden für die Abteilung Mühlingen per Handschlag in die Reihen der Aktiven aufnehmen. Thomas Hamma ist zugezogen und ein gutes Beispiel für die Integration in das dörfliche Leben. Bereits mehrere Mühlinger Feuerwehrmitglieder kamen nach ihrem Zuzug in die Gemeinde über ihre Nachbarn zur Wehr.

Dass bei der Abteilung Mühlingen auch "ohne große Einsätze", wie Kommandant Markus Riffler in seinem Bericht anmerkte, trotzdem so einiges geboten ist, spiegelte die Einsatzstatisstik wieder. Insgesamt 15 Einsätze waren es im vergangenen Jahr, zu denen die Kameraden ausgerückt sind. Ein Rauchmelder, den der Nachbar hörte oder eine Straßenlaterne, die in die Straße ragte und somit zur Gefahr für Menschen und Fahrzeuge werden könnte, gehörte zum Beispiel zum Einsatzspektrum. Bürgermeister Manfred Jüppner sprach auch die vermehrten Einsätze im Bereich der technischen Hilfe an. Denn nicht selten laute der Einsatzgrund, der von der Leitstelle erfasst werde, bei Stürmen "Baum über Straße". Die Kameraden auch bei Starkwind immer öfter im Einsatz.

Bald könne man das neue Fahrzeug der Abteilung Mühlingen bei solchen Einsätzen sehen. Die Lieferung war im Dezember, wie der Bericht von Schriftführer Jürgen Heine verriet. Die Einweihung sei für die kommenden Monate geplant. Wie und in welcher Form sei noch offen, so Riffler, der seine Kameraden hier aktiv in die Ideenfindung einbeziehen möchte und um Vorschläge bat. Es stehe auf jeden Fall bereits der Jahresausflug an Fronleichnam fest: "Dann werden uns dankenswerterweise die Feuerwehrkameraden aus Mainwangen vertreten."