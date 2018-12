von SK

Winterkunst von Mutter Natur: An zahlreichen Bäumen in der Region, wie diesem hier in der Gemeinde Mühlingen, hängen auch jetzt kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel noch Äpfel, die nicht geerntet wurden. Die Minustemperaturen und die Nässe zaubern Eiskristalle auf das Obst, das teilweise noch so frisch wie im Herbst aussieht.

Den Namen der gelben Apfelsorte mit roten Bäckchen auf dem Foto kennt die Lokalredaktion leider nicht. Sie nimmt gerne Hinweise per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de entgegen.