von Doris Eichkorn

Die erste Aufführung des Schwanks "Hugos Heldentat" der Zoznegger Laienspielgruppe fand am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags statt. Der Schwank in drei Akten passte im Jahr 2018, dem Jahr der Renovation der Räumlichkeiten der Zoznegger Feuerwehrabteilung und dem damit verbundenen großen Fest, nur allzu gut zum Dorfleben. Wenngleich der Besucherandrang noch ausblieb, und sich gerade im Bereich vor der Bühne noch eine größere Anzahl an Sitzplätzen bot, zeigten die Gäste, die mit großen Erwartungen gekommen waren, Sinn für Humor.

Die pointierten Hinweise des gewitzten Edgar Grotzki sorgten nicht nur in seiner Rolle als Alfons für Lacher. Bereits in seiner Begrüßung hatte er sich mit dem Hinweis auf die Datenschutzgrundverordnung und der Aufzeichnung in Ton und Bild durch Josef Uhl an der Kamera die ersten Lacher gesichert.

Die Zuschauer wurden binnen Minuten Zeugen einer munteren Komödie die zwischen Alkohol, Liebe, Verwechslung, Dienst und manch einem Machtspiel pendelte, ob im häuslichen Umfeld oder um den Kommandantenposten innerhalb der Abteilung. Auch die Kommunikation im Dorf selbst und zwischen lokalen Akteuren und der Presse wurde auf die Schippe genommen. Kommandant Hugo Speck, der dem Alkohol nicht unerheblich zugeneigt schien, stand bei seiner Frau im Verdacht, einer alten Liebschaft nachzustellen. Als ob dies nicht schon schlimm genug wäre, verlor er nachts bei einer Alkoholkontrolle bei der alten Mühle seinen Führerschein. Tags darauf meldete die Lokalpresse diese Nachricht, die in Zoznegg mit dem Zoznegger Boten eine treue Leserschaft hatte. Das Bild des Kommandanten auf dem Titel des Lokalblatts sorgte fortan für Gesprächsstoff im Dorf.

Bürgermeisterin Klara Schultes nahm sich der Sache an. Im Stile der Kanzlerin in rotem Blazer und mit Merkelraute präsentierte sich die resolute Dame, gespielt von Melitta Uhl, im Hause des Kommandanten. Mit viel Alkohol und dem Intriganten Lothar spülte sie die Schreckensnachrichten hinunter. Der in seiner Funktion nun nicht mehr tragbare Kommandant und sein angekündigter Presseboykott sorgten für Aufregung. Tochter Petra Speck jedoch hielt trotz aller Streitigkeiten im elterlichen Hause zu ihrem Vater, und schmiedete mit ihrem Freund Oskar Morgen einen Plan, den Ruf des Vaters wieder herzustellen. Letztlich schafften sie es, herauszufinden, um wen es sich bei der kleinen glatzköpfigen Person handelte, die nachts ein Haus im Dorf umkreiste, um Einlass zu bekommen, bevor sich der am Boden zerstörte Kommandant das Leben nehmen wollte. Hinzu kam die Rettung der Tochter der Bürgermeisterin aus akuter Lebensgefahr – somit war für eine positive Nachricht gesorgt und die Ehre des Kommandanten gerettet.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 29. Dezember, und Samstag, 5. Januar, jeweils um 20 Uhr. Der Einlass ist um 18.30 Uhr.