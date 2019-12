von Doris Eichkorn

Rund um das Weihnachtsfest gibt es in den meisten Familien gewichtige Fragen zu klären. So auch im beschaulichen Zoznegg. In dem dieses Jahr aufgeführten Theaterstück „Die wilden Weihnachtstriebe„, welches die Laienspielgruppe des Rad- und Motorsportvereins Zoznegg auf die Bühne der Zoznegger Weiherbachhalle bringt, geht es anfangs ebenfalls beschaulich, dann aber recht wild her. Wild im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gibt nicht nur großzügige und spendable Mitbürger zur Weihnachtszeit.

Eine besondere Spezies ist der geizige Mensch, der im Stück dem Hobby des Werbeblattvergleichs der großen Supermärkte frönt und mit seinem Sport die ganze Familie stark in Not bringt. Seine Sparsamkeit zur Weihnachtszeit treibt plötzlich neue Triebe.

Und so beschließt das Familienoberhaupt Opa Knascht, dass der Baum den Versprechungen der Werbung entsprechen muss und nicht nur frisch, sondern auch noch möglichst preiswert zu bekommen sein muss. Wie hierbei allerdings der Förster und ein Toupet für Verwirrung und Bedrängnis sorgen und was man im Zoznegger Bergholz so alles erleben kann, das erleben die Zuschauer an den Aufführungsabenden.

Edgar Grotzki, der das Stück für die Spieler ausgesucht hat, zeigt sich zufrieden. Das Stück hat er nach seinen zur Verfügung stehenden Spielern ausgewählt. Es gefällt ihm persönlich sehr gut, erzählt er.

Eines sei noch verraten: Am Ende geht natürlich wieder alles gut aus. Alle finden zueinander, die sich im Stück vielleicht gezankt haben. Und auch die Eintracht zieht im Hause Knascht neben allem Umtrieb wieder ein.

Die Aufführungen in der Weiherbachhalle in Zoznegg sind am Samstag 28. Dezember, um 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) sowie um 20 Uhr. Der Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Dasselbe gilt für die Aufführung am Samstag 4. Januar, um 20 Uhr