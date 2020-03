von Doris Eichkorn

Er berichtete in der jüngsten Ratssitzung von seinen Gesprächen mit dem Landratsamt, den Eltern und dem zuständigen Busunternehmer, der sich als sehr kooperativ und bemüht zeigte.

„Unsere Bücher sind nun nicht mehr aktuell, jedoch kann man die aktuellen Fahrpläne auf der Homepage finden“, so Jüppner. Gemeinderat Uwe Held schlug vor, den Busfahrplan etwas größer und leserlicher noch einmal als eine Art Einleger für das Gemeindeblatt drucken zu lassen.

Warum Anzeigen am Bus fehlen

Die oftmals fehlerhafte Anzeige auf den Bussen im Frontbereich rühre daher, dass diese per GPS eingestellt würden, hieß es in der Sitzung. An manchen Stellen könne sich dann offensichtlich aufgrund der Programmierung eine falsche Zieladresse einschleichen. Auch daran werde aktuell gearbeitet.

Kinder erreichen Knöpfe nicht

Eine Buseinführung für die Grundschulkinder habe der Busunternehmer angeboten, allerdings kam in Sitzung heraus, dass die Grundschulkinder die in den Haltestangen im Deckenbereich des Busses verbauten Halteknöpfe gar nicht erreichen können, um dem Busfahrer ihren Ausstiegswunsch anzuzeigen.

Jüppner bat alle Räte noch einmal eindringlich, alle Meldungen an die Gemeinde weiterzuleiten. Der zweite Bus in Mainwangen fahre immer wieder nicht die Haltestelle im Oberdorf an, berichtete Ortsvorsteher Rainer Gabele noch. Auch hier wird nun verschärft auf dessen fahrplanmäßige Routenführung geachtet.