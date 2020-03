von Doris Eichkorn

Die Mitglieder des Wandervereins Mühlingen treffen sich monatlich zum Wanderhock oder zu einer von einem Mitglied geführten Wanderung. Die Vorsitzende Waltraud Auer konnte auch in diesem Jahr zur Hauptversammlung den Wanderplan mit den Terminen im praktischen gefalteten Scheckkartenformat präsentieren.

17 Mühlinger pflegen Partnerschaft

Auf dem Programm steht auch ein viertägiger Ausflug: Vom 21. bis 24. Mai fahren die Mühlinger Wanderer nach Dittersbach. 17 Mühlinger pflegen die langjährige Partnerschaft mit den dortigen Wanderern, erklärt die Vorsitzende.

Der Wanderverein ist gemeinsam mit der Feuerwehr einer der letzten Mühlinger Vereine, welcher die nach der Wende von der Gemeinde begonnene Partnerschaft zur sächsischen Gemeinde Dittersbach und ihren Vereinen fortsetzt.

Sechs Ehrenmitglieder in diesem Jahr

Treu und fleißig sind die Wanderer aus Mühlingen: Dies zeigt sich jährlich in den Ehrungen und in der Verleihung von Ehrenmitgliedschaften. In diesem Jahr wären es gleich sechs gewesen. Zwei waren persönlich anwesend und konnten neben den Glückwünschen und dem Applaus der Anwesenden auch die Urkunde hierfür persönlich entgegennehmen.

Hugo Hahn aus Stockach, so Waltraud Auer, verbinde schon seit dem Bau der Schutzhütte im Birken eine lange Verbundenheit zu den Mühlinger Wanderern. Diese habe er auch als Wanderführer schon bei mancher Bergtour geleitet. Karl Schmid aus Mühlingen wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Auch er war dem Verein mit seinem handwerklichen Wissen oftmals eine große Hilfe.

Viel Eigenleistung für Schutzhütte

Der Verein hat sehr viele Stunden an Eigenleistung beim Bau der Hütte, ihrem Erhalt und dem Spielplatz und der Grillstelle aufgebracht. Zuletzt waren die Mitglieder gefordert, den Gasanschluss der Schutzhütte in Eigenregie zu tätigen.

Mitglied Eugen Messmer habe hierbei die Facharbeiten für seinen Verein unentgeltlich vorgenommen. Das Stundenkonto haben sie gut gefüllt. Die Auswirkungen auf finanzieller Ebene werden die Mitglieder 2021 von Kassiererin Rosa Schlosser hören.