von Doris Eichkorn

Die Vereinsgemeinschaft des Ortsteils Mühlingen will sechs Kondensatormikrofone kaufen. Deswegen hat sie einen Zuschussantrag an die Gemeinde gestellt, der nun Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung war. Die Vereinsgemeinschaft hatte bereits im Jahr 2014 zwei Mikrofone desselben Typs beschafft, welche hauptsächlich bei den Theateraufführungen sowie bei Schul- oder auch Kindergartenveranstaltungen zum Einsatz kämen. Bürgermeister Manfred Jüppner erklärte dem Gremium und den Zuhörern, dass eine Vorbesprechung zum Thema in der Halle stattgefunden habe. Die Gemeinde selbst sei gerade dabei, Angebote für die Ersatzbeschaffung diverser kaputter Lautsprecher in der Halle einzuholen. Man hoffe darauf, dass diese bis zur Aufführung der Laienspielgruppe an Ostern wieder in Stand gesetzt werden können.

Im Gremium musste zuerst einmal Klarheit darüber entstehen, dass manche Vereine bei ihren Aufführungen eigene Mikrofone besitzen und diese nicht zur Grundausstattung der technischen Ausrüstung der Halle gehören. Außerdem gab es das Missverständnis, dass man bei Zustimmung zum Antrag Dinge bezuschusse, die von der Vereinsgemeinschaft wieder gegen Entgelt entliehen werden müssten. Auch dieses musste entkräftet werden.

Bürgermeister Manfred Jüppner erklärte, dass die Kücheneinrichtung in der Schloßbühlhalle ebenso wie deren Spülmobil, welches bei manch einer Veranstaltung im Einsatz ist, von Nichtvereinsmitgliedern gegen Bezahlung ausgeliehen werden können. Im Fall der Mikrofone handle es sich um Technik, welche nur von Vereinsmitgliedern zu deren Veranstaltungen genutzt werde. Der Gemeinderat hat den Zuschussantrag am Ende positiv beschieden. Bei der Beschaffung soll jedoch die Entwicklung der Ersatzbeschaffung für die Tonanlage in der Halle berücksichtigt werden, damit am Ende alle Geräte auch möglichst gut miteinander kompatibel sind.