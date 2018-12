Mühlingen vor 4 Stunden

Unbekannter begeht nach Unfall Fahrerflucht

Ein Autofahrer ist am Montag gegen 22 Uhr in der Stockacher Straße in Zoznegg mit seinem Fahrzeug gegen den Torpfosten eines Grundstücks geprallt. Der unbekannte Fahrer flüchtete nach dem Unfall, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt.