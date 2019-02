Lang wurde diskutiert, nun sollen die Bürger an die Urnen: Zur geplanten Recycling-Anlage für Bauschutt im Mühlinger Weiler Berenberg gibt es einen Bürgerentscheid. Einem entsprechenden Bürgerbegehren hat der Mühlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt. Die einzige Gegenstimme kam von Edgar Speck (Freie Wähler), der als Argument anführte, dass in seinen Augen einige Dinge, durch die das zustande kam, nicht korrekt seien. Robert Delhey (Freie Wähler) hielt dagegen, dass es seltsam wäre, nicht zuzustimmen, wenn es die Bürger wollen.

Meinung Recycling-Anlage in Mühlingen: Ein Bürgerentscheid ist die sauberste Lösung von Stephan Freißmann Das könnte Sie auch interessieren

Eine Zweidrittelmehrheit der Räte war dabei entgegen voriger Berichterstattung nicht nötig, weil der Bürgerentscheid durch ein gültiges Bürgerbegehren zustande kommt. Die Frage, die zur Abstimmung kommt, sei nun so formuliert, dass sich der Bürgerentscheid gegen den Ratsbeschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans von Anfang Februar richtet, erklärte Bürgermeister Manfred Jüppner.

Bei der damaligen Sitzung hatten Gegner des Vorhabens eine Unterschriftenliste von Bürgern vorgelegt, die sich dagegen aussprechen. 393 Stück waren zusammengekommen, was die Mindestzahl für ein Bürgerbegehren deutlich überschritten hat. Diese liegt bei der Größe Mühlingens bei etwa 135. Laut der Verwaltungsvorlage für die Sitzung seien zwar einige Unterschriften ungültig, etwa weil sie unleserlich seien oder die Personen bereits weggezogen seien. Nach stichprobenartiger Überprüfung sei die Mindestzahl deutlich übererfüllt. Als vorläufigen Wahltag hat das Gremium den 26. Mai festgelegt, mit Kommunal- und Europawahl. Man könne dann mit vorhandenen Wahlhelfern arbeiten, so Jüppner.

Mühlingen Wie ein Bauprojekt eine Gemeinde zerreißt: Der Streit um die Recyclinganlage in Mühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Bürgern in der Gemeinde zeichnete sich bei einer Umfrage des Schaffhauser Senders Radio Munot eine Ablehnung des Vorhabens ab. Bei dem Stimmungsbild unter Mühlinger Bürgern, das der Sender mit einer App für Mobiltelefone für eine Live-Sendung unmittelbar vor der Ratssitzung gemacht hatte, kam eine Ablehnung von etwa drei Viertel der Teilnehmer heraus. Durch den Abgleich von GPS-Daten soll sichergestellt werden, dass nur Mühlinger Einwohner abstimmen, wie Moderator Dirk Neuschwander erklärte.

Investor: "Wir werden nicht vor Gericht ziehen, wenn wir merken, die Menschen wollen das nicht"

Investor Stefan Lämmle war in der Sendung zu Gast und sagte: "Wir werden nicht vor Gericht ziehen, wenn wir merken, dass die Menschen das nicht wollen." Und: Er gehe davon aus, dass es mit der Gemeinde eine gute Lösung gebe – wenn auch möglicherweise leicht abgewandelt oder an anderer Stelle in Mühlingen. Nachhören kann man die Sendung auf dem Youtube-Kanal "Radio Munot Hallo Nachbar".