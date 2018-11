Ein Computer kam ihm nicht ins Haus. Der freie SÜDKURIER-Mitarbeiter Hermann Schweikart, der vergangene Woche im Alter von 84 Jahren verstorben ist, nutzte auch im Zeitalter des Internets noch eine Schreibmaschine, um seine Texte in der Lokalredaktion abzuliefern. Die Bilder gab es aber digital dazu.

Hermann Schweikart arbeitete seit Ende der 1950er-Jahre für die Zeitung. "Es war ihm wichtig, den Leuten Dinge zu vermitteln", erzählt seine Tochter Heike. Sie erinnert sich noch daran, dass ihr Vater bereits für den SÜDKURIER geschrieben habe, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen sei. In den vergangenen Jahren wurden seine Beiträge weniger, aber er brachte stets Material aus Sentenhart, Hohenfels und Zoznegg und trug so zu einem vielfältigen Lokalteil bei.

Der gebürtige Sentenharter verließ lediglich für seine Ausbildung in Stuttgart seine Heimatgemeinde. In Hohenfels zog er seine vier Kinder groß und lebte später in Zoznegg. Ganz besonders liebte er seine fünf Enkel, auf die er immer sehr stolz war. Hermann Schweikart arbeitete hauptberuflich beim Finanzamt in Stockach und später bis zu seiner Rente in Singen, nachdem die Einrichtung in Stockach geschlossen wurde.

"Er hat sich sehr für die Umwelt und den Naturschutz eingesetzt", erzählt Heike Schweikart über ihren Vater. Er sei viel an den Schwackenreuter Baggerseen unterwegs gewesen und habe ein Auge darauf gehabt, dass sich dort die Flora und Fauna frei entfalten konnten. "Das lag ihm sehr am Herzen." Hermann Schweikart war viele Jahre Naturschutzwart und kümmerte sich um Nistkästen im Wald. Erst vor wenigen Monaten war er dafür auf Nachfolgersuche – und hatte auch Erfolg. Ihr Vater habe immer gerne gescherzt und anderen unbemerkt kleine Streiche gespielt, erinnert sich Heike Schweikart. Er orgelte stellvertretend in den umliegenden Gemeindekirchen und spielte auch auf seinem Akkordeon. In früheren Jahren hat Hermann Schweikart außerdem beim VfB Sauldorf und SV Liggersdorf, bei dessen Gründung er beteiligt war, Fußball gespielt. Immer im Sturm, entweder in der Mitte oder auf Linksaußen, hatte er vor vier Jahren in einem Portrait zu seinem 80. Geburtstag erzählt.

Hermann Schweikarts Schreibaktivitäten beschränkten sich nicht nur auf die Zeitung. Er war auch stark für die kleine Festschrift zur Feier 950 Jahre Sentenhart engagiert und hielt zum Jubiläum die Festrede, so seine Tochter. "Er hat in Gemeinschaftsarbeit mehr als ein Jahr lang nach Bildern und historischen Daten recherchiert."

Hermann Schweikart war ein vielschichtiger Mensch, der sich allen seinen Aktivitäten mit Hingabe widmete.

