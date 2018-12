von löf/ich

Minusgrade werden zum Kunstwerkzeug: Die Natur zaubert in diesen Tagen wieder Kunstwerke auf Pflanzen oder Gegenstände in den Gärten. Das Foto zeigt einen Hagebuttenstrauch in Mühlingen, den die Kälte, Wind und Wasser zu einer stacheligen Eisskulptur gemacht haben. Das gefrorene Wasser ist zu Eiskristall-Stacheln geworden, die in alle Richtungen zeigen. Die Hagebutten sind damit wortwörtliche Stachelbeeren geworden.

Und wenn es nach all den Beobachtungen der winterlichen Kunstwerke draußen zu kalt wird, hilft die Hagebutte im Haus auch zum Aufwärmen als Tee. Es gibt auch Hagebuttenmarmelade. Die kleinen Früchte, die aus den Blüten der Windrose entsteht, haben einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt.