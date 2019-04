von Doris Eichkorn

Für diesen Brauch, der in der ganzen Region weit verbreitet ist, ist nicht nur ein Baum notwendig, sondern selbstverständlich auch der passende Schmuck. Und im Mühlinger Ortsteil Gallmannsweil sind in dieser Sache die Frauen des Frauenfreizeittreffs gefragt. Immer wieder sind sie zur Stelle, wenn es darum geht, hübsche Dekorationen für die Allgemeinheit zu schaffen – so auch hier beim Kranz für den Maibaum, den Roswitha Kuolt, Helga Steinmann, Frauentreffleiterin Doris Reichle, Beate Schmid, Agnes Renner und Ursula Steinmann binden. Die Papierrosen zur Dekoration haben sie bereits mit dem Palmenbasteln zu Palmsonntag hergestellt, auch die Dekorationen für manch einen Mühlinger Seniorennachmittag stammen von ihnen. Der Maibaum in Gallmannsweil wird übrigens am Dienstag, 30. April, um 18.30 Uhr bei der Krone gestellt. Im Anschluss daran findet noch ein gemütlicher Ausklang im Gallmannsweiler Feuerwehrhaus statt.