von SK

Die Durchsuchung fand am Sonntagmittag in Mühlingen statt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Der Besitzer des Autos, das die Beamten durchsuchten, war demnach in Verdacht geraten, mit verschiedenen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterwegs gewesen zu sein, ohne den dafür gültigen Führerschein zu haben. Außerdem war der Verdacht, dass der Mann an jedem der Fahrzeuge die gleichen Kennzeichen angebracht hat. Die Polizisten behielten daher die Kennzeichen des durchsuchten Autos ein. Und bei der richterlich angeordneten Durchsuchung des Autos fanden sie auch noch 15 Gramm Marihuana und "Utensilien zum Rauschgiftkonsum", wie es in der Meldung heißt. Nun wird gegen den Fahrzeugbesitzer auch wegen Betäubungsmittelbesitzes ermittelt.