von Doris Eichkorn

Der Jahresrückblick des Musikvereins auf seiner Hauptversammlung war ebenso wie der Ausblick von einem Thema bestimm: Der Verein ist seit einigen Wochen auf Dirigentensuche. Nachdem der bisherige Dirigent Harald Vetter sich nach gut einem Jahr wieder vom Musikverein Mühlingen trennte, ist der Platz am Dirigentenpult wieder frei.

Aktuell wird der Verein interimsmäßig durch die im Verein selbst als Mitglied musizierenden Mitglieder bei den einzelnen Auftritten geführt. So war Johanna Romahn über die Fasnacht als Frontfrau im Fasnachtmusikerkittel auf den Umzügen an der Spitze zu sehen. Günter Wegmann, welcher bereits vor einigen Jahren den Verein musikalisch leitete, übernahm beispielsweise bei der Hauptversammlung die musikalische Führung. Allerdings wird bereits auf Hochtouren an einer dauerhaften Lösung gearbeitet. Der Verein hat bereits Nachfolger in Aussicht. Ein Probedirigat, so wurde angekündigt, fände bereits in der kommenden Woche statt.

Übernahme der Verantwortung nur noch für eine Periode

Der Vorsitzende Markus Romahn kündigte vor der Wahl an, nur noch für eine Periode sein Amt ausüben zu wollen, bevor er es dann in jüngere Hände abgeben wolle. Bürgermeister Manfred Jüppner leitete die Wahlen schnell und gewohnt bestimmt. Der Vorsitzende Markus Romahn wird den Verein weiter führen. Larissa Auer, die auf den ausgeschiedenen Pascal Hofer folgt, unterstützt ihn. Als Beisitzer wurden Madleen Reutebuch, Carla Messmer, Sonja Futterknecht und Günter Wegmann gewählt. Kassenprüfer für das kommende Jahr sind Gertrud Heine als aktive Musikerin und Georg Hofer als förderndes Mitglied.

Verabschiedung verdienter Musiker

Im vergangenen Jahr gab es regen Wechsel in den Reihen des Musikvereins. Nicht nur der Dirigent verließ den Verein, auch aktive Musiker musste Markus Romahn am Versammlungsabend verabschieden. Dies tat er gerade bei Georg Hofer, der über viele Jahrzehnte den Musikverein als starke Stütze im Trompetenregister galt, nur sehr ungern. Allerdings lassen sich manchmal Arbeit im Schichtbetrieb und die Musikproben gerade für Konzerte nicht jede Woche vereinen. So dankte Romahn Hofer für seine langjährige Treue zum Verein mit einem Weinpräsent. Auch Nadja Hofer wurde verabschiedet und ebenfalls mit einem kleinen Geschenk bedacht. In den schwächer besetzten Registern wie dem Schlagwerk und bei den Trompeten sind einige junge Musiker neu hinzugekommen.

Immer wieder stoßen neue Mitglieder hinzu

Rolf Futterknecht vom Nachbarverein dankte für die gute Zusammenarbeit, gerade im Bereich der Jugendausbildung. Deshalb sei es auch immer wieder möglich, so wie im Falle der neu hinzu gestoßenen Mitglieder im Falle Mühlingens entstehende Lücken zu schließen und auch in schwächeren Jahren aus eigener Kraft wieder an Stärke zu gewinnen.